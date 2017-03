Villages fleuris : 40 habitants de Veuil vont chercher leur prix de la valorisation touristique du label 2016 à Paris

La mairie a affrété un car pour emmener les élus, personnels et bénévoles qui ont œuvré pour que la commune reçoive une telle distinction. En 2016, ses quatre fleurs lui ont été confirmées et elle a reçu en prime un prix spécial.

Veuil, petite commune de 391 habitants, est lauréate du prix de valorisation touristique du label Villes et villages fleuris pour l’année 2016. Elle succède à Vittel, dans les Vosges, 5.510 habitants.

Marie-Christine Journoux, la secrétaire de la mairie, se souvient avec émotion du jour où Veuil a reçu la lettre disant que la commune avait reçu une quatrième fleur. C’était en 2005.

J’en ai encore des frissons quand j’en parle, quand on a su qu’on avait la quatrième fleur, pour moi, dans ma carrière de secrétaire de mairie à Veuil, c’est ma plus belle récompense. J’avais envie de brandir la lettre dehors et de courir dans la rue pour crier à tout le monde "nous avons la quatrième fleur". – Marie-Christine Journoux, secrétaire de la mairie de Veuil