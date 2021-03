Villaines-la-Juhel : l'empreinte de Robert Buron plane encore, 50 ans après son départ

C'était il y a 50 ans, quasiment jour pour jour. Le 14 mars 1971, Robert Buron devenait maire de Laval. Sa victoire au premier tour, avec plus de 52% des suffrages, marquait un tournant politique car il faisait basculer la municipalité à gauche pour la première fois de son Histoire. Pour lui rendre hommage, la mairie lavalloise organise une cérémonie, vendredi 19 mars, devant la statue de Robert Buron, place du 11-Novembre. Une gerbe sera déposée au pied de la stèle.

Touché par la maladie, Robert Buron n'est pas allé au bout de son mandat. Il est mort en avril 1973, à l'âge de 63 ans, seulement deux ans après son élection. S'il a laissé une grande trace à Laval, l'ancien ministre sous René Coty et le Général de Gaulle a fait l'essentiel de sa carrière politique dans le Nord-Mayenne, au niveau local.

"Le développement économique de Villaines-la-Juhel, c'est grâce à lui"

Député de 1945 à 1958, Robert Buron a surtout été maire de Villaines-la-Juhel de 1953 à 1970. Jean-Paul Dutertre habite sur la place qui porte son nom dans la commune. "J'étais conseiller municipal lorsqu'il était maire, explique-t-il. C'était une figure quand même. Il était l'un des signataires des Accords d'Evian lors de la guerre d'Algérie. Il est arrivé ici parce qu'il avait une maison secondaire et il s'est beaucoup investi ici. Le développement de Villaines-la-Juhel, c'est grâce à lui. Il a fait venir des entreprises. Au début, ça ne marchait pas mais ça a fini par payé après. Et puis, c'est lui qui a créé la communauté de communes, le Sivom."

La place Robert Buron, à Villaines-la-Juhel. © Radio France - Adrien Bossard

Au-delà des actions politiques, Jean-Paul Dutertre se souvient d'un homme "intelligent" et qui était, pour lui, une source d'inspiration. "C'était quelqu'un Robert Buron. Je l'appréciais beaucoup. C'était un démocrate-chrétien donc c'était quelqu'un qui considérait le social. Il avait une grande faculté à faire travailler les gens ensemble."

Robert Buron et l'histoire du service militaire

Marcel Delaurière a bien connu aussi Robert Buron. L'ancien maire du Ham, la commune voisine, se souvient d'un homme "au verbe haut" et qui dénotait un peu par rapport "au franc-parler campagnard" des autres élus. "On n'avait pas le même vocabulaire, c'est sûr, rigole-t-il. Mais jamais, il ne nous prenait de haut."

De Robert Buron, Marcel Delaurière, garde surtout une anecdote très précise, au milieu des années 60. "C'était quand le patron d'une entreprise du Ham est décédé, dit-il. Son fils était dans le Sud pour faire son service militaire. Et s'il ne revenait pas pour prendre la suite de son père, c'en était fini de l'entreprise. Mais on ne peut pas finir un service militaire comme ça ! J'ai donc demandé l'aide de Robert Buron. Et quelques jours après, comme par magie, le fils du patron décédé est revenu, son service militaire était terminé."