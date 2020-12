Villaines-la-Juhel : pour Noël, le Secours catholique distribue de la soupe faite maison aux plus démunis

Malgré l’annulation de son goûter de Noël à cause de la crise sanitaire, le Secours catholique de Villaines-la-Juhel n’a pas voulu rester sans rien faire. L’association a distribué, ce mercredi 23 décembre, de la soupe faite maison aux plus démunis.

Covid-19 oblige, le traditionnel goûter du Secours catholique à Villaines-la-Juhel, dans le nord de la Mayenne, n’a pas eu lieu. Pas question pour autant pour l’association de laisser tomber les plus démunis : elle a organisé, ce mercredi 23 décembre après-midi, une distribution de soupe dans la cour du collège Saint-Nicolas, dans le respect des gestes barrières. "C'est très gentil, c'est un petit geste qui fait plaisir", raconte Sandrine, qui avait l'habitude de venir aux goûters de Noël de l'association. "Et ça réchauffe, vu le temps !"

Renforcer le lien social

En tout, 70 litres de soupe aux sept légumes - carottes, pommes de terre, navets, céleris-raves, céleris-branches et oignons - ont été préparés par les bénévoles de l'association. Le potage a été offert aux bénéficiaires habituels du Secours catholique, une trentaine environ. Mais pas seulement : Roland Renard, le responsable de l'association à Villaines-la-Juhel, a tenu à ce que toutes les personnes isolées puissent en profiter. "Noël, c'est quand même une fête de famille, et c'est parfois un peu triste pour les personnes seules" explique le responsable local. "Il ne faut pas oublier ceux qui n'ont malheureusement pas les moyens de faire de grands repas. Cette soupe, c'est un petit clin d'oeil aux gens qui sont un peu oubliés. On veut leur dire que l'on pense à eux, même si ce n'est pas grand-chose."

Et cette distribution a permis aux personnes isolées de voir du monde, comme le salue Marc Bonnet, président du Secours catholique de la Mayenne. "Pour nous c'est vraiment quelque chose de primordial. On n'est pas seulement là pour donner des aides matérielles, on est aussi là pour discuter, et apporter un soutien psychologique. Ce genre d'initiative, ça donne un peu d'élan, de courage en cette fin d'année difficile."

Les bouteilles de soupe restantes seront distribués ce jeudi 24 décembre, pendant la messe de Noël de Villaines-la-Juhel, à 18h30 à l'église Saint-Georges.