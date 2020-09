Des vols de matériaux et de matériels ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi sur le chantier de l’échafaudage du pont de l'enfer à Villard.

Villard : fermeture prolongée du pont de l'enfer et de la départementale 951 après des vols de matériels

Des vols de matériaux et de matériels ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi sur le chantier de l’échafaudage du pont de l'enfer à Villard. Son démontage avait lieu toute la semaine. Mais cette nuit là des outils, un treuil et du carburant ont été dérobés sur le site selon le département.

Face à ces incidents, le démontage est prolongé tout comme la fermeture de la départementale 951 et ce pendant une semaine de plus, soit jusqu'au 2 octobre.

Les automobilistes pourront toutefois emprunter la route ce week-end puisque la circulation sera rétablie ce vendredi 25 septembre à partir de 18 h au lundi 28 septembre à 8 h.

Des déviations sont mise en place afin de limiter la gêne : via la départementale 951 en direction de Chambon- Sainte-Croix, la départementale 22 et 15 en direction de La Celle Dunoise et Saint-Sulpice-le-Dunois.