Villars : une campagne sur le ton de l'humour pour lutter contre les nuisances sonores

Pour lutter contre les nuisances sonores et rappeler les règles de savoir-vivre, la municipalité de Villars a lancé une campagne d'affichage sur le ton de l'humour. Le but : faire passer le message sans heurter la population.

Du bruit, le soir, parfois un peu tard, Laëtita reconnait que ça arrive parfois à Villars. Et que c'est gênant "ça arrive très souvent l'été parce que les jeunes, c'est un peu festif pour eux, c'est les vacances, mais c'est assez nuisibles pour certaines personnes, donc baisser un petit peu le son ce serait mieux".

De nombreux habitants comme Grégory apprécient globalement la campagne de la mairie "c'est pas mal, c'est vrai que parfois ça peut être pénible, je travaille en plus les week-ends, je me lève assez tôt, donc c'est pas mal. Après, il faut que ça reste raisonnable. C'est bien un peu ce qu'on fait, quand on sait qu'on va faire un peu de bruit, au moins prévenir, ou alors rester dans le raisonnable".

Sur les affiches, des slogans humoristiques : "de 22h à 7h, les soirées, travaux, musiques, c'est comme les moustiques, c'est nuisible" ou encore "faites comme Véronique, sans son".

"C'est de la blague facile, reconnait Bastien Devidal, adjoint au maire de Villars, c'est faire passer le message de manière un peu déguisée. Mais que les gens ne le prennent pas mal. Qu'ils prennent conscience de la nécessité de prévenir le voisinage au moment où on fait soit des travaux soit une soirée. Moins on s'entend, mieux on s'entend".

La campagne est visible sur les panneaux lumineux de la mairie. Des affiches sont également installées dans les commerces et dans les bâtiments municipaux de Villars.