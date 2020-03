Ville de Besançon : Tous les accueils physiques fermés au public

A Besançon, la municipalité ferme tous ses accueils physiques au public mais les services fonctionnent par courrier, téléphone et mail. La Poste distribue toujours le courrier et certains bureaux sont ouverts.

Tous les accueils physiques de la Ville de Besançon et de Grand Besançon Métropole sont fermés au public ce mardi 17 mars 2020, "afin de respecter, strictement, les mesures de confinement permettant de ralentir la progression du virus Covid-19" précise le maire et président Jean-Louis Fousseret dans un communiqué.

Courrier postal, téléphone, mail uniquement

Tous les équipements sportifs, culturels, sociaux et les accueils du public sont fermés. En revanche, "les services, organisés en télétravail depuis ce mardi 17 mars 2020, continuent à fonctionner, à communiquer et à répondre par courrier, téléphone et mail uniquement".

Pour tous renseignements, appelez :

la Ville de Besançon au 03 81 61 50 50,

Grand Besançon Métropole au 03 81 87 88 89.

Prendre RV pour un décès ou une naissance

Pour les formalités administratives il faut prendre rendez-vous, notamment pour les naissances, les décès, les passeports et les cartes d’identité urgentes. Un service d’astreinte assure les interventions d’urgence sur les espaces publics, les bâtiments publics et dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

Le ramassage des déchets est assuré avec une réduction progressive de la fréquence des passages. Les usagers seront informés.

La Poste fonctionne

A La Poste, les facteurs distribuent toujours le courrier. 95% d'entre eux ont fait leur tournée ce mardi 17 mars en Bourgogne Franche-Comté (80% au niveau national). Certains bureaux de poste restent ouverts (1600 en France), ainsi que tous les Carrés Pro et les plateformes courrier. Pour les objets remis contre signatures, il n'y a plus de contact avec le postier : l'échange se fait par SMS.