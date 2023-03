Villecien : après 28 ans d'attente, l'église Notre-Dame rouvre ses portes

"A chaque conseil municipal, on me demandait à quand la réouverture de l'église". Cette question, le maire de Villecien Bruno Jan ne l'entendra plus. L'attente aura été longue, quasiment trois décennies depuis la fermeture en 1995 pour des raisons de sécurité, mais l'église Notre-Dame peut enfin accueillir de nouveau ses paroissiens.

La voute à deux doigts de s'effondrer

Il faut dire que l'édifice, bâti au 13e siècle, puis agrandi au 19e, avait grandement besoin d'être rénové. "Cela fait cinquante ans que je viens ici, et il y avait besoin d'un grand coup de neuf, elle tombait en ruines", avoue Anne-Marie, une fidèle. Il aura donc fallu trois phases de travaux, pour la remettre aux normes.

"Il n'y avait pas de complexités majeures, mais il y avait un gros désordre sur la voute lors de l'agrandissement de l'édifice au 19e, avec un problème de charpente, qui menaçait de s'écrouler", rembobine Antoine Leriche, architecte du patrimoine en charge de la rénovation de l'église Notre-Dame. "Et puis en 1995, la charpente de la voute n'a pas été bien refaite, l'idée était de reconsolider la voute en plâtre. Et on a quasiment repris tous les éléments de la voute."

Coût total de la rénovation : 227 000 euros

Un rénovation effectuée en trois phases, pour un coût total de 227 000 euros, supportés par des subventions de l'État - via la Fondation du patrimoine -, de la Région, de la communauté de communes et du Département. Mais aussi grâce à l’association des Amis de l’église de Villecien qui s'est mobilisée pour réussir ce pari. "Nous sommes une république laïque", rappelle Rachid Kaci, sous préfet de Sens, "mais c'est important d'aider à rénover des édifices qui appartiennent au patrimoine français et de l'identité de la commune." Au total, les services de l’État ont participé à hauteur de 92 900 € de financement via la dotation de l'État destinée aux territoires ruraux (DETR).

Des paroissiens et un prêtre conquis

Une pari réussi, une rénovation enchante les paroissiens. "C'est génial, en plus cela vient d'une volonté commune, on l'a fait tous ensemble, je suis très émue", glisse Anne-Marie. "C'est une très belle rénovation, c'est du beau boulot, et puis on entend enfin à nouveau les cloches", se félicite Marjorie.

L'église Notre-Dame a été bénie par le prêtre Matthieu Jasseron, devant plus de 200 personnes. © Radio France - Julien Froment

Quant au Père Matthieu Jasseron, prêtre de la paroisse Saint-Jean-Baptiste dont dépend Villecien, star du réseau social tik-tok avec 1,2 millions d'abonnés , il savoure cette inauguration inédite: "C'est une première pour moi. On entend parfois parler d'églises qui sont vendues ou désaffectées, ici on en ressuscite une après trois décennies ou on n'avait plus le droit de rentrer dedans, c'est quand même merveilleux. Elle date de sept siècles, mais on a l'impression qu'elle est toute neuve. Il y a une acoustique magnifique, ce qui fait que la choral nous a emporté, c'était un moment d'éternité qui fait du bien."

