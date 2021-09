Villedieu-sur-Indre aussi, aura ses panneaux d'intérêt culturel et touristique sur l'autoroute A 20

Ils ne sont pas encore visibles et pour cause, les dalles ont été coulées récemment ; il faut maintenant attendre qu'elles sèchent pour ériger ces deux panneaux (dits "panneaux marrons"), un dans chaque sens. Ils seront visibles dans une quinzaine de jours. Deux panneaux avec une golfeuse, le château de Villedieu-sur-Indre, des grues sur un fond de végétation. Depuis son installation à la mairie de Villedieu-sur-Indre, Xavier Elbaz a essuyé de nombreux refus pour mettre en valeur le golf de Villedieu sur les bords de l'A20.

Xavier Elbaz, maire de Villedieu sur Indre : "Nous n'avons aucun autre moyen pour toucher autant de monde."

Mais au bout de six mois, avec l'appui du préfet de l'Indre de l'époque Thierry Bonnier, et après l'accord du préfet de région, Villedieu-sur-Indre a obtenu à titre dérogatoire, l'installation de ces panneaux : "Nous sommes nombreux à vouloir ces panneaux au bord de l'autoroute car les chiffres parlent d'eux mêmes : 60 000 automobilistes par jour, les mois d'été, empruntent l'A20 et 30 000 par jour les autres mois de l'année. Et même si on réfléchit, nous n'avons aucun autre moyen de toucher autant de monde pour faire la promotion de notre collectivité ou alors pour un coût qui serait bien plus important. Donc, pour nous c'est une occasion unique de mettre en valeur nos communes, nos infrastructures comme notre golf ou encore notre patrimoine" précise le maire Xavier Elbaz.

Le coût total s'élève à 27 000 euros pour les deux panneaux, financé par le syndicat du Golf du Val de l'Indre. Villedieu-sur-Indre rejoint donc Châteauroux, Déols, Issoudun, Valençay mais aussi quelques autres communes de l'Indre, qui sont déjà présentes en bordure d'autoroute A20.