Villedieu-sur-Indre : une campagne de stérilisation des chats errants

La mairie de Villedieu-sur-Indre a lancé une campagne de stérilisation des chats errants. Leur prolifération pose un "problème de salubrité et de protection animale, un couple de chats non stérilisé pouvant engendrer jusqu’à 20 000 descendants en 4 ans", rappelle le maire Xavier Elbaz, dans un communiqué. Des cages ont donc été installées dans la commune de Villedieu, particulièrement dans le secteur de la rue Pousse-Penille et de la rue des Jardins. Ces cages permettent de capturer les chats et de les amener chez un vétérinaire.

Pas de risque de maltraitance

Les chats seront ensuite identifiés et confiés à leur propriétaire s'ils en ont un. Dans le cas contraire, les chats seront libérés à l’endroit où ils ont été trouvés ou bien proposés à l’adoption via les associations locales. La mairie de Villedieu demande donc aux habitants de ne pas toucher aux cages et de ne pas libérer les chats capturés.

Rassurez-vous, il n'y a aucune maltraitance : les cages ne sont pas en place les week-ends, pour éviter une trop longue attente des animaux. Depuis le déconfinement, 5 chats ont déjà été stérilisé et 20 chatons ont été confiés aux associations pour être proposés à l'adoption.