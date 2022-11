Villefranche de Conflent : les habitants privés d'eau depuis presqu'une semaine, la fuite reste introuvable

"Ca commence à bien faire, on ne peut même plus se laver" s'exclame cette Villefranchoise à la distribution de bouteilles d'eau dans la salle des fêtes du village. Depuis presqu'une semaine, tous les jours, les deux cents habitants viennent chercher les deux bouteilles auxquelles ils ont droit. L'eau a été coupée dimanche 20 novembre, la faute a une fuite qui reste introuvable.

ⓘ Publicité

Une fuite conséquente

Pourtant elle n'est pas des moindres comme l'explique Gilles Robert, adjoint à la mairie de Villefranche : "on est passé de 68 mètres cubes journalier à 130 mètres cubes dimanche dernier, donc on est quasiment sur une fuite qui correspond à la consommation journalière du village__. Mais il n'y a aucune trace extérieure, aucun geyser, aucune remontée par capillarité. C'est vraiment chercher une aiguille dans une meule de foin."

Les équipes de France Fuite cherche la fuite dans les canalisations grâce à une caméra © Radio France - Alexandra Lagarde

Sur le bord de la RN116, à l'entrée du village, les équipes de France Fuite cherchent sans relâche la fuite grâce à une caméra notamment : "on a fait une percée dans la canalisation d'alimentation d'eau, ce qui nous permet de passer une sorte d'aiguille avec une caméra et qui nous permet d'aller voir dans la canalisation s'il y a quelque chose d'anormal. Mais pour le moment on ne trouve rien."

Un réseau de tuyaux vétuste

Les canalisations datent, pour une grande partie, de 1938, voire elles sont plus anciennes encore. Une vraie difficulté pour la mairie comme l'explique Gille Robert : "On sait qu'on a plusieurs fuites depuis sur notre réseau, car nos canalisations sont très anciennes__. Si on voulait rénover les canalisations du village on en aurait sans doute pour près des deux millions d'euros. Villefranche qui compte 200 habitants à l'année n'a pas les moyens de faire une telle rénovation".

Distribution de bouteilles d'eau maintenue

En attendant que la fuite principale soit trouvée la municipalité maintient la distribution d'eau deux fois par jour à la salle des fêtes. La première distribution a lieu entre 11 et 13 heures, la seconde entre 17 et 19 heures.

La mairie a déjà distribué près de 800 bouteilles d'eau. Elle ouvre par ailleurs chaque jour les vannes de l'eau une ou deux heures pour permettre aux habitants de se laver et de tirer la chasse d'eau entre autres. Elle envisage par ailleurs de puiser dans la Têt, dans le week-end, si elle ne trouve pas la fuite d'ici-là.