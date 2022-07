Villenave-d'Ornon et Eysines parmi les villes les plus cambriolées de France

Les villes de Villenave d’Ornon et Eysines en Gironde ont été classées par Le Figaro 10e et 19e villes les plus cambriolées de France. Elles ont comme point commun d'être de grandes banlieues résidentielles, proches de zones d'activités.

Sur 444 communes de plus de 20.000 habitants, Villenave d'Ornon et Eysines, dans la métropole bordelaise, font partie des villes les plus cambriolées de France selon le journal Le Figaro. Villenave est classée 10e avec 19,4 cambriolages en moyenne pour 1000 habitants durant l'année 2021. Eysines, elle, est classée 19e avec un nombre moyen d’effractions de 18,8. Sur la même période en Gironde 4,7 vols ont été comptés. Le Figaro explique que c’est la situation de ces villes qui les rend plus susceptibles d’être cambriolées : ce sont de grandes banlieues résidentielles, proches de zones d’activités.

Pour le maire de Villenave-d’Ornon, Patrick Pujol, ces chiffres sont "inquiétants".

Il y a 3 mois, les voisins d'Isabelle, une résidente de la commune, se sont faits cambrioler. Un évènement qui l'a marquée. "La police nous a conseillé de fermer nos volets quand nous sommes absents". Dans un autre quartier, la maison de Marie a aussi été visitée il y a 3 ans. "Mais rien de grave, rien n’a été volé. On a tout de même fait installer une alarme". Ces inquiétudes ne sont cependant pas partagées par tous. Un jeune trentenaire, Olivier, explique avoir déjà laissé un weekend entier sa porte ouverte… sans mauvaise surprise au retour.

Pour faire face à la situation, la mairie a tout de même annoncé doubler les effectifs de police municipale et mettre en place un système de vidéo surveillance, d’une trentaine d’appareils.