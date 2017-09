Villenave-d'Ornon : 4 mois sans électricité pour des parents et leurs enfants en bas âge

En faisant des travaux dans la maison qu'il venait d'acheter, un couple de Villenave-d'Ornon a fait une erreur : toucher au compteur électrique. Depuis 4 mois, il se bat pour avoir l'électricité. Enedis reconnaît une série de dysfonctionnements et présente ses excuses.

C'est une erreur qui a eu de très lourdes conséquences. En faisant des travaux dans la maison qu'il a acheté l'an dernier, un couple de Villenave-d'Ornon "dépose" le compteur pour poser du placo et de l'isolation. Problème : il est interdit de toucher à un compteur électrique. L'entreprise chargée de faire le raccordement électrique ne réagit pourtant pas immédiatement. "Trois techniciens de chez eux étaient passés au préalable sans que cela ne leur pose problème, c'est EDF qui me l'a signalé" explique Nathalie.

Elle s'est acharnée sur nous

Elle reconnaît d'ailleurs l'erreur originelle mais ne digère pas l'attitude d'une salariée d'Enedis : "Je n'en veux pas à l'entreprise en tant que telle mais à cette personne qui s'est acharnée sur nous. Le ton est monté entre nous quand je lui ai expliqué que j'ai deux enfants en bas âge et à partir de là c'est toujours elle qui gérait mon dossier". Un bras-de-fer qui vire au tragi-comique : "Des techniciens d'Enedis sont venus un peu par hasard, ils nous ont dits qu'on pouvait très bien être raccordés, que c'était techniquement possible. Ils ont posé le compteur. Quelques minutes après, elle les a appelés pour qu'ils débranchent tout ! Ils étaient désolés de nous laisser comme ça". Leur interlocutrice leur explique aussi que tous les techniciens sont pris en août et que leur erreur originelle peut valoir une plainte de l'entreprise.

Enedis présente ses excuses

Depuis le couple attend et navigue entre Villenave-d'Ornon et Bruges. "On continue notre location à Bruges alors que l'un nos fils est scolarisé à Villenave-d'Ornon. Et les voisins ici à Villenave-d'Ornon se sont déjà plaints du bruit du groupe électrogène" explique la mère de famille.

Finalement, devant les appels à l'aide de Nathalie sur les réseaux sociaux, Enedis lui a promis de raccorder l'électricité ce vendredi 29 septembre. L'entreprise reconnaît une série de dysfonctionnements, présente ses excuses au couple et entend lui accorder une réparation financière.