Villenave-d'Ornon : un camp de Roms évacué par les CRS

Un campement de Roms évacué ce mardi matin à Villenave-d'Ornon, chemin Baillou, en bordure de la rocade, à la jonction de l'A62 et de la rocade. Une cinquantaine de personnes vivaient là dans des caravanes. depuis un an et demi. Les forces de l'ordre, quelques 70 CRS, sont intervenues vers 7 heures après qu'un jugement en reféré, en décembre dernier, a décidé cette évacuation. Le terrain appartient à l'Etat et à Bordeaux Métropole. L'opération s'est déroulée dans le calme. Elle a provoqué des bouchons dans le secteur, les automobilistes freinant pour regarder ce qui se passait.