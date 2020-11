Villeneuve-Sur-Yonne : une cagnotte pour offrir des cloches "virtuelles" à Notre-Dame de l'Assomption

Les habitants de Villeneuve-Sur-Yonne entendront bientôt, de nouveau, les cloches de Notre-Dame de l'Assomption. Des cloches oui, mais virtuelles ! C'est l'idée qu'ont eu un paroissien et le père Romain Tavernier en attendant que les travaux du clocher de Notre-Dame de l'Assomption soient réalisés. Pour acquérir ces cloches modernes, le père Romain Tavernier a lancé une cagnotte en ligne. Et ça marche !

Prêtre, Maire et paroissiens veulent retrouver leurs cloches !

Le constat est partagé tant par le père Romain Tavernier, que par la Maire, Nadège Naze : les cloches doivent de nouveau sonner ! Cela fait en effet 5 ans qu'elles sont à l'arrêt sur les consignes de l'Architecte en chef des bâtiments historiques. Leurs vibrations pourraient mettre en péril le clocher déjà fragilisé. Celui-ci doit faire l'objet d'une restauration mais la commune fait face à de grosses difficultés financières. En vertu de la loi de 1905 c'est elle qui est propriétaire des lieux. Les travaux vont donc devoir attendre jusqu'en 2023. Ils ne s’achèveraient pas avant 2026 ou 2027 ! Il n'est plus possible de se priver du son des cloches.

Le père Romain Tavernier a lancé une cagnotte en ligne pour acheter des cloches numériques à Notre-Dame de l'Assomption, l'église de Villeneuve-Sur-Yonne. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"J'ai entendu pendant la campagne des élections municipales, beaucoup de paroissiens mais pas seulement qui regrettaient qu'il n'y ait plus les cloches " confie Nadège Naze, la nouvelle maire de Villeneuve-Sur-Yonne. C'est le cas de Francis pour qui les cloches sont un symbole, une tradition. Ce paroissien ne cache pas son pincement au cœur : " On aurait pu attendre la fin des travaux si ça avait été dans six mois. Si on nous avait dans six mois à un an le beffroi est renforcé vous pouvez continuer. Là maintenant, on nous dit dans cinq ans, dans sept ans, dans dix ans peut être " . Il a une crainte : que les Villeneuviens et les Villeneuviennes ne s'habituent au silence et en oublient la douce mélodie des cloches de Notre-Dame de l'Assomption, une vieille dame de plus de 800 ans !

Le système sera installé sur le toit devant l'édifice. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Des cloches numériques en attendant la réparation du clocher

C'est lui qui a entendu parlé de ce système de cloches "virtuelles". Il est couramment utilisé par les campanaires, ceux qui réparent les cloches de nos églises. Il permet le temps des réparations d'imiter le son des cloches. C'est un système qui programme les horaires, les types de sonnerie et qui les diffusent via des hauts-parleurs. Ces derniers prendront place sur l'avant de l'église explique le père Romain Tavernier. Le système a séduit la municipalité " Cela va servir aussi bien à la paroisse qu'à la ville ! ". En effet cela permettra de sonner les célébrations religieuses mais aussi les heures ou éléments d'urgences qui relève de la commune détaille la Maire.

Problème, les difficultés financières de la commune l'empêche également d'investir dans l'outil. Le père Romain Tavernier à donc décidé de lancer une cagnotte en ligne pour récolter les 6500 euros nécessaires. "C'est tout le travail des jeunes prêtres dont je fais parti : proposer des solutions d'aujourd'hui" explique ce dernier " On fait du financement participatif pour plein de projets associatifs, divers et autre alors pourquoi pas les paroisses ! ". Pour l'instant les 2/3 de la somme ont été réunis soit un peu plus de 4200 euros.

Le père Romain Tavernier s'active lui en coulisse pour installer ces cloches "numériques". Il espère qu'elles pourront sonner ... dès Noël !

Pour participer à la cagnotte cliquez ici !