Villepail : la rave-party de ce week-end a eu lieu sur une zone Natura 2000

La rave party de Villepail, dans le nord-est de la Mayenne a pris fin ce dimanche, vers 13h30. Elle a rassemblé plus de 200 fêtards sur un terrain privé durant tout ce week-end.

Ce que regrettent surtout les élus, c'est que cette fête ait eu lieu sur une zone Natura 2000, à la Corniche de Pail. "C'est dommageable, déplore Christelle Aurégan, élue municipale à la mairie de Villepail et conseillère départementale. Parce que ce sont des espaces que l'on doit protéger."

Mais sa plus grande inquiétude tient au fait que la rave party ait eu lieu en bordure d'une zone très sensible, rachetée par le département pour faire de la reproduction d'espèces protégées, et où le conseil départemental a investit des millions d'euros. "Je suis allée voir justement, et ils n'y sont pas allés. Ils sont restés sur les chemins, et n'ont pas abîmé les alentours", rassure l'élue.

Elle salue notamment la responsabilité des organisateurs, qui ont mis à disposition de très nombreux sacs-poubelles pour éviter les dépôts de déchets sauvages, ce que met en avant le médiateur de la rave party, un proche de l'organisation. "Ils ont fait très attention à ce qu'on soit sur un endroit où il y a du sable et des gravies. Et on ne va pas dans la forêt, on ne va pas abîmer les alentours, ils font très attention", explique t-il.

A 13h30, les murs de sons ont été éteints. Les fêtards restants et l'organisation ont, ensuite, organisé une opération de nettoyage des lieux.