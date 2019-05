Villereau, petit village du Loiret cherche maire désespérément

Il n’y aura pas d’élection municipale ce dimanche 12 mai à Villereau, petit village du Loiret. Et pour cause, il n’y a pas de candidats. Une situation inédite.

Loiret, France

Depuis près de deux mois maintenant, la salle du conseil municipal de Villereau est désespérément vide. Il n'y a plus de maire, plus de conseillers municipaux pour faire vivre au quotidien ce petit village du Loiret, situé à quelques encablures d'Orléans et sa Métropole. Après le départ de plusieurs conseillers en début d’année, le maire François Ibanez a jeté l’éponge en mars dernier pour raisons personnelles. Face à ce vide administratif et juridique, le préfet du Loiret, Jean-Marc Falcone, a missionné une délégation spéciale afin de gérer les affaires courantes de la petite commune. Des élections partielles devaient avoir lieu ce dimanche 12 mai mais faute de candidats, il n'y aura pas de premier tour.

Aucun candidat ne s'est déclaré pour reprendre la mairie de Villereau © Radio France - Christophe Dupuy

A ce jour, personne ne s’est présenté pour diriger la petite commune d’à peine 400 habitants, avec son école primaire, sa cantinière, sa secrétaire de mairie à plein temps et sa salle des fêtes flambant neuve."Une situation inédite" indique Jean-Paul Laurent, l'un des administrateurs provisoires de la commune qui en 39 ans de carrière et 6 délégations spéciales dans d'autres communes du Loiret n'a "jamais vu cela". Il faut dire que personne ne se bouscule au portillon, seuls deux ou trois habitants de Villereau ont poussé les portes de l'hôtel de ville depuis son arrivée.

Budget 2019 établi par la Préfecture

La commune a jusque-là été plutôt bien gérée financièrement. Pas de dépenses inutiles selon le receveur municipal qui a rencontré les membres de la délégation spéciale de la Préfecture. Le budget de cette année n'a pas été voté, il sera établi par la Préfecture du Loiret et sera soumis à la chambre régionale des comptes. Quant à de futures élections, si elles ne peuvent se tenir de nouveau à la rentrée prochaine, Villereau pourrait être rattaché à une commune voisine comme celle de Saint-Lyé-la-Forêt. Petit village dortoir de la Métropole orléanaise, la vie locale de Villereau indiffère ses habitants.