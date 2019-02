Villers-lès-Nancy : une exposition sur Simone Veil, réinstallée en mairie pour répondre à l'antisémitisme

Villers-lès-Nancy, France

"Simone Veil : plus que jamais" : c'est ainsi que s'exprime le maire de Villers-lès-Nancy, François Werner (Le Nouveau Centre). La hausse des actes antisémites de 74% l'an dernier en France, les croix gammées taguées sur le visage de Simone Veil, les arbres en mémoire d'Ilan Halimi sciés et ce week-end, les propos injurieux et antisémites à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut l'ont conduit à ressortir une exposition consacrée à Simone Veil et présentée pour la première fois en mai 2018.

"Toutes sortes de haines de l'autre sont en train aujourd'hui de se manifester de manière très décomplexée", s'indigne l'élu qui a côtoyé Simone Veil entre 1993 et 1995. Elle était ministre des Affaires sociales. Lui, conseiller technique au ministère du Budget auprès de Nicolas Sarkozy.

Face à ce mouvement, celle qui incarne le plus une humanité absolument universelle et le respect de toutes les différences, c'est Simone Veil" - François Werner, maire de Villers-lès-Nancy

Parmi les visiteurs de l'exposition, Marie-Georges, retraité villarois : "Simone Veil est une femme remarquable, elle mérite d'être connue et surtout reconnue". Que son portrait ait été barré d'une croix gammée est "scandaleux, inadmissible" pour lui. Inadmissible également pour François Werner, les insultes contre le philosophe Alain Finkielkraut samedi 16 février à Paris, dans le quartier Montparnasse. "Le retour aux vieux démons peut revenir très très vite. Je crois qu'on l'avait oublié. A un moment donné, il faut dire "stop" très vite et très fort." Comme d'autres représentants de partis politiques, le maire de Villers-lès-Nancy appelle au rassemblement de mardi 19 février à Nancy contre l'antisémitisme.