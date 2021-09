Villerupt : des maires manifestent contre le manque d'effectifs de police

Une quinzaine d'élus ont occupé symboliquement l'hôtel de Police de Mont-Saint-Martin et le commissariat de Villerupt ce samedi matin pour protester contre le manque récurrent d'effectifs de police dans leur commune. Ils espèrent plus d'accompagnement de la part de l'Etat.

En mars dernier, lors d'une visite en Moselle, le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin promettait que les effectifs augmenteraient jusqu'à 104 agents pour la circonscription de Longwy-Villerupt. Malgré l’arrivée de renforts en novembre prochain… ils seront moins de 90. Une promesse non-tenue contre laquelle une quinzaine d'élus ont manifesté ce samedi matin, en occupant l'hôtel de police de Mont-Saint-Martin et le commissariat de Villerupt.

Un problème de fidélisation

"Chaque élu a utilisé son pouvoir d'officier de police judiciaire, pour remplacer symboliquement les policiers manquants", explique le maire de Villerupt, Pierrick Spizak. Le nœud du problème réside dans le manque d'attractivité du territoire pour les policiers expérimentés. En septembre, 17 fonctionnaires ont décidé de quitter le secteur.

Comme pour de nombreux postes de la fonction publique, les agents ne s'installent en général pas durablement dans le Pays-Haut, selon le commissaire Vincent Leborgne. "Ici ce n'est pas une terre de recrutement de fonctionnaires. Les agents aspirent après quelques années à retrouver leur ville ou leur région d'origine."

Un fléau qu'on retrouve tous les ans

Pour remplacer ces agents expérimentés, le plus souvent, ce sont des policiers sortis de l'école de police qui viennent garnir les effectifs. Ce qui ne fait que repousser le problème, selon Guillaume Petitclair, premier adjoint de la commune de Villerupt.

"Comme on a des vagues de 15 agents, venus de toute la France, qui sont mutés, on a ensuite des vagues de 15 départs également. C'est un fléau qu'on retrouve tous les ans. Et puis, ces agents sortis d'école ont souvent besoin d'être accompagnés par des policiers expérimentés, ce qui mobilise plus de personnel".

Les élus appellent donc le gouvernement à déployer des mécanismes pour fidéliser les policiers, comme des primes s'étalant sur dix ans par exemple.

Plus globalement, ils dénoncent une désertification des services publics dans la zone et craignent que le commissariat de Villerupt, ouvert 24h/24, ne se transforme en un simple bureau de police, ouvert uniquement la journée.