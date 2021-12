Villerupt : élan de solidarité après l'incendie qui a causé la mort de deux habitants

Une collecte de vêtements et une cagnotte ont été lancées à Villerupt après l'incendie qui a détruit un immeuble et causé la mort de deux habitants. Un élan de solidarité pour soutenir les victimes et la famille des personnes décédées.

Élan de solidarité à Villerupt après l'incendie qui a causé la mort de deux habitants d'un immeuble dans la nuit de jeudi 23 à vendredi 24 décembre. Un homme, une femme et leur adolescent de 15 ans ont été relogés provisoirement dans un hébergement d'urgence de la commune. Une collecte de vêtements et une cagnotte Leetchi ont été lancées pour soutenir les victimes et la famille des personnes décédées.

à lire aussi Deux personnes décèdent dans un violent incendie à Villerupt

Plusieurs boutiques récupèrent les vêtements

Des chaussures taille 42-43 et des vêtements et sous-vêtements XL pour homme ; des chaussures 39-40 et des vêtements et sous-vêtements taille 46 pour femme ; des chaussures 41-42 et des vêtements et sous-vêtements taille 16 ans ou L pour enfant sont recherchés pour la famille relogée par le CCAS.

Vous pouvez les déposer dans différents commerces : la bijouterie Oudin Glaser, R-Boutique, Posi’Tif Coiffure, Floripêche, Les lunettes de Virginie, Italianissimo, G & M Tuga shoes, Bio CBD, New Fashion Lola et l’agence Orpi immobilier. Ils seront ensuite récupérés par le centre communal d'action social et donner à la famille.