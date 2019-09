Villes du monde les plus agréables : Paris est 25e à cause des manifestations des "Gilets jaunes"

Pour la deuxième année consécutive, Vienne obtient la première place des villes du monde les plus agréables dans un classement publié ce mercredi par le magazine anglais The Economist. Paris se classe 25e. La ville perd 6 places à cause des manifestations des "Gilets jaunes".

Paris, France

Selon le magazine anglais The Economist, Vienne persiste et signe. Cette année encore, la capitale autrichienne est en tête du classement des villes du monde les plus agréables publié ce mercredi. C'est la deuxième fois qu'elle est numéro un. Paris est 25e.

Paris victime des "Gilets jaunes"

Paris fait grise mine. La capitale française perd six places et occupe le 25e rang. Cette chute dans le classement s'explique par les problèmes posés par les manifestations qui ont secoué Paris. Le rapport précise que Paris descend dans le palmarès en raison de l'impact du mouvement des "Gilets jaunes".

Pour son étude, The Economist prend en compte les infrastructures de la ville, la criminalité, les transports, la qualité de l'air, l'offre culturelle, éducative, médicale et la stabilité politique et économique.

L'Australie et le Canada en tête

Vienne a pratiquement tous les critères au vert et elle obtient la note de 99,1 sur 100. Pour être parfaite, il faudrait juste qu'elle améliore son offre culturelle, précise l'hebdomadaire.

Sur le podium, la deuxième et la troisième place sont attribuées à deux villes australiennes : Melbourne et Sydney. L'Australie et le Canada dominent le top dix de ce classement avec trois villes chacun. Copenhague, deuxième ville européenne, n'occupe que la neuvième place.

En bas du classement, les cinq villes les moins accueillantes sont Damas, dernière, Lagos, Dhaka, Tripoli et Karachi.

Chaque année, 140 agglomérations sont évaluées sur une échelle de 100 points par The Economist.