"Villes et villages de France" : découvrez le classement 2021 des communes "où il fait bon vivre"

Découvrez le palmarès des communes les plus agréables à vivre établi par l'association "Villes et villages de France où il fait bon vivre" et dévoilé ce dimanche.

L'association "Villes et villages où il fait bon vivre" publie ce dimanche son classement des "villages de France où il fait bon vivre" et des "villes de France où il fait bon vivre". Ce classement révélé par le Journal du dimanche est établi sur la base de 200 critères "objectifs" qui concernent la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation mais aussi le taux de chômage, l'espérance de vie, la proximité des services publics et - nouveauté 2020 - la couverture internet.

Du côté des villes distinguées, les grosses agglomérations n'ont pas la cote mais Annecy, Bayonne, Angers, La Rochelle et Le Mans sont en tête du palmarès. Pour les villages de moins de 2.000 habitants, Peltre (en Moselle) et Guéthary (au Pays basque) sont en tête de liste, puis la Normandie est particulièrement plébiscitée avec Epron (Calvados), Martinvast (Manche) et Authie (Calvados).

Le top 10 des "villes* où il fait bon vivre" :

Annecy (Haute-Savoie) Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) Angers (Maine-et-Loire) La Rochelle (Charente-Maritime) Le Mans (Sarthe) Caen (Calvados) Nice (Alpes-Maritimes) Bordeaux (Gironde) Avignon (Vaucluse) Lorient (Morbihan)

Le top 10 des "villages* où il fait bon vivre" :

Peltre (Moselle) Guéthary (Pyrénées-Atlantiques) Epron (Calvados) Martinvast (Manche) Authie (Calvados) Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) Buros (Pyrénées-Atlantiques) Vantoux (Moselle) Les-Loges-en-Josas (Yvelines) Saint-Quay-Perros (Côtes d'Armor)

*Les villages au sens de ce classement sont les communes de moins de 2.000 habitants et les villes sont celles de plus de 2.000 habitants.

L'association "Villes et villages où il fait bon vivre" a été créée en 2017. Elle est présidée par le publicitaire Thierry Saussez, conseiller en communication politique qui a récemment lancé le "Printemps de l'optimisme". L'association "Villes et villages où il fait bon vivre" explique, sur son site internet, vouloir "promouvoir les territoires dont l'action est la plus équilibrée entre les différentes attentes des Français" et aussi "valoriser les maires et les élus locaux qui se dévouent quotidiennement au service des autres".