Villeveyrac : les voisins vigilants luttent contre les cambriolages

Voisins Vigilants est un réseau social, une application qui met en lien des voisins afin de lutter contre l'insécurité ou les cambriolages. Sur la commune de Villeveyrac, ce dispositif a été mis en place il y a deux ans et réunis 38 voisins d'un même quartier.

Dans ce quartier, à l'entrée de Villevayrac, les autocollants jaunes, avec un oeil dessus et un écriteau "voisins vigilants" pullulent.

38 voisins font partir de ce dispositif, dont Enora. Elle a rejoint les "voisins vigilants" suite à plusieurs cambriolages.

j'ai été victime d'un vol en pleine nuit, des hommes se sont introduit chez moi et ont volé des appareils dans ma cuisine. Et une autre fois, c'était en plein jour, des cambrioleurs sont passé par le jardin pour entrer dans ma maison par la baie vitrée, et pourtant il y avait du monde qui faisait la sieste à l'intérieur.