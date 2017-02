Villiers-sur-Marne : bienvenue chez Ratatouille

Les 6000 habitants du quartier des Hautes-Noues, à Villiers-sur-Marne, vivent un calvaire. Depuis septembre 2015, date du début de travaux de rénovation, les rats ont envahi les sous-sols la cité, jusqu’à parfois, se retrouver au 4ème étage des immeubles.

Christel et Aurélie, deux habitantes de ce quartier de 1200 logements, rient jaune : « Bienvenue chez Ratatouille ! » lancent-elles, en colère, au visiteur. « Ici, c’est devenu Rat City.» Et en effet, au détour des allées de la cité, les rongeurs sont partout : sous les voitures, au détour d’une coursive, ici, une famille entière de rongeurs se cache sous des buissons, avant de disparaître dans un trou, creusé sous le mur d’un immeuble.

Les rats sont venus du parking

« Tout avec commencé avec la destruction du parking il y a deux ans, explique Christel, cela a fait remonter les rats. » Dans les allées de la cité, les rongeurs se font de plus en plus intrépides, montant jusque sur le rebord des fenêtres au rez-de-chaussée. Une habitante vit d’ailleurs les volets baissés. « De ce côté-là je ne passe plus du tout, témoigne Aurélie, mère de deux enfants : des rats nous passent entre les jambes, je fais des bons de 3 mètres ! » Un peu plus loin, près d’une entrée, un rat mort gît par terre : « ça fait une semaine qu’il est là… »

« Parfois, je ne les emmène pas à l’école »

En plus des rats, la boue est omniprésente. Chaque jour, les deux enfants d’Aurélie, 6 et 3 ans, se salissent « des chaussures jusqu’au pantalon ». « Il arrive, confie leur mère, que je ne les emmène pas à l’école, parce que j’en ai marre de marcher dans la boue et que mes enfants soient sales. A cause de ça ils manquent souvent l’école. » D’ailleurs, la famille a passé l’été cloîtré dans l’appartement : « je ne les sors plus au parc, il n’y a plus de pelouse. »

« On doit être une sous-population »

Une situation cauchemardesque à laquelle ceux qui ne peuvent pas partir semblent résignés, comme Sylvie, mère célibataire, un sac de courses à la main : « on a beau se plaindre, tout le monde s’en fiche, on doit être une sous-population, il faut croire. » « Je craque, ajoute Christel, on n’est pas des animaux. J’ai vraiment envie de partir. Je ne peux plus »

Le bailleurs, Paris Habitat affirme être « conscient de la situation » et dit se mobiliser au quotidien. « Nous avons détruit des centaines de mètres de galeries », explique un porte-parole de la direction, qui ajoute que le bailleur a mis en place des « boîtes d’appâtage » changées tous les six mois. « Cela n’est d’aucune efficacité, tacle de son côté la mairie qui assure mener des actions régulières sur son domaine. Mais les rats ne font pas la différence entre espace public et espace privé. Il aurait fallu coordonner nos actions et utiliser des produits raticides, plus chers. »

Le calvaire des habitants n’est pas prêt de se terminer. Les travaux ont déjà pris deux ans de retard.