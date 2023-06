Vincennes : le déménagement des jardins suspendus dans le collimateur des bénévoles

Ce sont 2.000 mètres carré de potagers installés sur le toit terrasse du centre culturel Pompidou à Vincennes, qui doivent déménager : les Jardins Suspendus vont bientôt changer de décor, et cela pose question à l'association qui les gère. La fermeture du site actuel, initialement prévu au 30 juin, a poussé les adhérents à ne rien semer au printemps : face au report des travaux pour rénover le centre culturel Pompidou, l'association a décidé de distribuer de nouveaux plants ce samedi, à l'occasion de ses dix ans.

De futures parcelles en question

Ce samedi matin, c'est un nouveau calendrier qui s'est dessiné, lors d'une assemblée générale en présence d'élus de la mairie : l'association serait autorisée à rester jusqu'à fin septembre 2023. Un calendrier décalé qui reste source d'interrogations pour l'association. "Je ne pense pas qu'en septembre, il y ait d'autres endroits qui soient suffisamment aboutis en terme d'aménagement, explique Sonia Houssier-Mare, coprésidente. On n'a rien contractualisé vers un ailleurs, on a que des paroles pour l'instant." C'est pour éviter de perdre une saison pour rien que les adhérents ont donc recommencé à planter "des tomates et des courges" ce samedi.

De nouveaux plants ont été distribués ce samedi, pour les dix ans de l'association © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Plus largement, c'est la surface et le type de parcelles proposées par la mairie pour remplacer les actuels jardins de 2.000 mètres carré qui crispe les bénévoles, qui ont lancé une pétition au début du mois . "On nous propose des sites qui, pour le plus grand, font 300 à 400 mètres carré, explique Sandy Constant, coprésidente de l'association. On a 180 adhérents qui jardinent sur le site Pompidou aujourd'hui, que fait-on d'eux et comment s'assure-t-on que la biodiversité revient alors que des sites minuscules nous sont proposés en remplacement ?" Elle s'inquiète notamment du fait que certains futurs potagers se situeraient dans des squares, des lieux ouverts, avec les risques de voir certains plants volés ou piétinés.

De son côté, la mairie de Vincennes assure que "2.000 mètres carré de jardins publics" vont bien subsister. "L'idée, pour les jardins publics comme pour l'activité potagère qui va perdurer à Vincennes, c'est que tous les habitants aient accès à dix minutes à pied à un jardin, insiste Mathieu Beaufrère-Gourdy, adjoint en charge du développement durable. Trouver de nouvelles parcelles est très compliqué, on a investi 6 millions d'euros pour racheter ou dépolluer certaines parcelles et faire perdurer une activité potagère."