Vincent Lambert : annonce de l'arrêt des traitements

Reims, France

L'annonce a été faite à la famille. Le médecin traitant de Vincent Lambert vient d'annoncer à la famille qu'il mettrait sa décision d'arrêt des soins du 9 avril 2018 à exécution la semaine du 20 mai 2019.

La sédation profonde et continue sera mise en œuvre

C'est la quatrième décision d'arrêt des soins prise au CHU de Reims où Vincent Lambert est hospitalisé en état végétatif depuis plus de dix ans. Le 24 avril dernier, le Conseil d'Etat avait validé cette décision en concluant que les différentes conditions étaient réunies pour stopper la nutrition et l'hydratation artificielles. La sédation profonde et continue sera donc initiée au cours de la semaine du 20 mai.

De nouveaux recours ?

Tous les recours en justice semblent bien aujourd'hui épuisés puisque la Cour européenne des droits de l'Homme a rejeté la dernière requête pour le maintien en vie de Vincent Lambert, requête initiée par ses parents.

Quant à cet organisme de l'ONU, le Comité international de protection des droits des personnes handicapés, aussi saisi par les avocats des parents du patient, ses recommandations n'ont pas de valeurs contraignantes ni pouvoir de sanction avait précisé il y a quelques jours la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

Maître Paillot, l'avocat des parents de Vincent Lambert entend maintenant en appeler au président de la République et au Défenseur des Droits, Jacques Toubon. Selon lui, d'autres actions, d'autres recours pourraient être présentés en début de semaine prochaine.

Samedi sur franceinfo, un autre de leurs avocats, Me Jérôme Triomphe, a réaffirmé : "Nous allons nous battre". "Vous pensez bien que nous n'allons pas laisser faire et que nous sommes en train de rédiger un certain nombre de recours complémentaires (...) Nous saisissons les juridictions compétentes pour que la France soit contrainte de respecter ses engagements internationaux", a-t-il ajouté, sans dire de quelles juridictions il s'agit.

De son côté, le neveu de Vincent Lambert, François Lambert, qui s'est positionné depuis le début de cette douloureuse affaire pour un arrêt des soins, il n'a pas souhaité réagir à cette annonce.