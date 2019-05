Vincent Lambert : "quel plaisir peut-on avoir de laisser son enfant dans cet état" s'interroge Renaud Muselier

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Renaud Muselier a dénoncé un "désastre familial avec un mélange de la médecine et de la religion" dans l'affaire Vincent Lambert. "Quand on aime son enfant, on se bat toute sa vie pour lui mais est-ce raisonnable dans ce cas précis?" s'est interrogé le président de la région Sud PACA, médecin de formation? Vincent Lambert est dans "un état végétatif" devenu "un légume".

Renaud Muselier dénonce une perversion des parents

"Quel plaisir peut-on avoir de laisser son enfant dans cet état? C'est une horreur. Il ne faut pas d'acharnement. Il y a un moment de décence" a insisté le député européen qui ne brigue pas un nouveau mandat en raison du cumul des mandats. "Il y a une perversion, une transformation de sa volonté par une partie de sa famille qui s'acharne".

Alors que la ministre de la Santé Agnès Buzyn a invité les Français à faire connaître leurs souhaits concernant leur fin de vie pour que ne se reproduise pas le "drame" de Vincent Lambert en écrivant des directives anticipées, Renaud Muselier a estimé que l'ancien infirmier l'avait "pourtant dit et sa mère ne veut pas l'entendre". Renaud Muselier s'est également dit "choqué" par les propos de l'avocat des parents de Vincent Lambert saluant "une remontada".