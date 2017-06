Vinexpo Bordeaux : bilan mitigé pour les producteurs du vignoble bordelais

Le salon Vinexpo à Bordeaux s'achève ce mercredi. Pendant quatre jours, la planète vin s'est rassemblé au parc des expositions Les organisateurs parlent d'un succès mais pointent aussi l'absence de plusieurs acheteurs européens. Le bilan est aussi mitigé pour les producteurs locaux.

Vinexpo se termine ce mercredi soir. Des acheteurs et exportateurs de vin du monde entier se sont réunis pendant quatre jours. Selon les premiers chiffres plus de 30 000 personnes par jour ont foulé les tapis du salon. Pour Guillaume Deglise, le directeur général de Vinexpo, cette 19e édition est un succès. "Le salon a été d'un excellent niveau cette année, c'est ce qu'il ressort des visiteurs et des grands acheteurs, explique-t-il. Mais nous avons encore du travail sur certains points, car nous avons remarqué l'absence d'une dizaine d'importateurs européens qui nous ont fait défaut. Ils viennent d'Allemagne, de Belgique ou des Pays-Bas. Nous devons bâtir un programme encore plus séduisant pour les prochaines années."

"On constate moins de monde que d'habitude"

Certains exposants ont remarqué une baisse de fréquentation. "Ça s'est bien passé avec les importateurs chinois, raconte Guy Collignon du Château Peyrat-Fourthon. Mais on constate moins de monde que d'habitude, nous n'avons pas vu d'Américains par exemple. Beaucoup d'exposants parlent d'aller à Prowein." Prowein, un salon allemand similaire à Vinexpo fait parler de lui dans les stands car jugé plus "professionnel" par certains acheteurs. D'autres regrettent le Vinexpo d'il y a 10 ans "Il y avait plus de vie, on se bousculait dans les allées, se souvient Hélène Jouannet du Château Fayard. Moi ce qui m'attirait c'était le folklore, les étrangers qui étaient habillés dans leurs tenues traditionnelles. Il y avait plus de vie."

"Un nouvel engouement pour les Bordeaux"

Mais certains producteurs locaux tempèrent les difficultés. Alexia Bouyer travaille au domaine du même nom, près Saint-Emilion."Je ressens un nouvel engouement pour les Bordeaux. La fréquentation a été qualitative, les gens qui sont venus étaient en recherche de nos vins. On sent que le Bordeaux bashing s'arrête." Même son de cloche pour Jean-François Reaud président de l'association de vignerons vignoble Gabriel & Co de Bordeaux rive droite."C'est une première pour nous à Vinexpo et ça s'est très bien passé ! Nous avons eu beaucoup de contacts et on a signé une dizaine de contrats avec des ventes à la clé."

Cette année c'est la canicule qui aura aussi affecté Vinexpo. Les organisateurs souhaitent donc changer la date habituelle du salon et devraient la communiquer avant la fin de l'année. Mais pas de changement de lieu en vue, le parc des expositions devrait toujours accueillir Vinexpo 2019.