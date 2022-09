Vingt ans après la mort de Vincent Humbert, vers une loi sur le suicide assisté en France ?

Une consultation citoyenne sur la fin de vie sera lancé début octobre 2022. Annonce d'Emmanuel Macron alors le Comité consultatif national d'éthique a rendu son avis sur la fin de vie. Il juge désormais qu'une "aide active à mourir" pourrait s'appliquer en France, mais "à certaines conditions strictes". Ce débat sur le suicide assisté avait été lancé il y a vingt ans par une histoire dramatique et qui avait beaucoup ému, bien au-delà des frontières de la Normandie. L'histoire de Vincent Humbert, un jeune homme originaire de l'Eure, qui avait écrit au Président de la République pour lui demander le droit de mourir.

Je vous demande le droit de mourir - Vincent Humbert, dans une lettre au Président Chirac.

La vie de Vincent Humbert bascule le 24 décembre 2000 sur une route de St-Sébastien-de-Morsent dans l'Eure. Le jeune pompier volontaire a seulement 19 ans. Il se réveille plusieurs mois plus tard, devenu tétraplégique, aveugle et muet. Physiquement les médecins ne lui laissent aucun espoir d'amélioration mais il a toute sa tête et parvient à communiquer avec ses proches grâce à un alphabet et la pression de son pouce. En 2002, il écrit au Président de la République pour lui demander le droit de mourir. C'est son plan A. Jacques Chirac lui oppose une fin de non recevoir. Vincent active donc le plan B, et demande à sa mère, Marie, de l'aider à en finir. "Il y avait des médecins suisses qui nous avaient proposé, mais il m'a dit "non, moi je suis un citoyen français, je veux pas mourir caché, je veux mourir en France parce que je suis pompier" expliquait sa mère.

Qu'on les laisse partir tranquillement - Marie Humbert, en 2005.

Un an plus tard, le 24 septembre 2003, Marie Humbert injecte une forte dose de barbituriques à son fils. Il meurt deux jours plus tard. Le drame lance le débat sur la fin de vie, et inspire en 2005 la première grande loi sur le sujet, la loi Léonetti, qui interdit l'acharnement thérapeutique mais n'offre aucune solution aux patients comme Vincent. "Ce que je demande, c'est une exception d'euthanasie pour les personnes comme mon fils qui demandent de mourir parce qu'ils ne supportent plus. Que ce soit encadré par plusieurs médecins, par des psychologues ... d'attendre pour être sûr qu'ils ne changent pas d'avis et puis une fois qu'on est sûr, qu'on les laisse partir tranquillement" réclamait alors Marie Humbert. Depuis 2016, la loi prévoit la "sédation profonde et continue" jusqu'au décès pour des malades atteints d'une "affection grave et incurable" . L'avis du Comité d'éthique offre enfin la perspective d'une loi qui autoriserait le suicide assisté, vingt ans après la mort de Vincent Humbert. Sa mère, Marie, est décédée en 2018.