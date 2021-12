Vingt ans de l'euro : les habitants de Menin et Halluin se souviennent du passage à la monnaie unique

Ca va faire 20 ans, ce samedi 1er janvier 2022, que l'euro est rentré dans nos vies et celles de 11 autres pays européens dont la Belgique. L'arrivée de la monnaie unique a mis fin, dans le Nord, à l'usage du franc et du franc belge. Des frontaliers de Menen en Belgique et d'Halluin se souviennent.

Dorothée boit un café sur une terrasse à Menen (Belgique), ce vendredi 31 décembre 2021. Cette Belge sort son porte-monnaie, trifouille les pièces dans une des poches et en sort quelques euros pour payer son dû. Rien à voir avec 2001, la dernière année avec une autre monnaie en circulation. "Ce temps-là j'avais deux porte-monnaie : un pour les francs belges, un autre pour les francs français. Et on avait une petite machine pour calculer ce que représentait le franc belge en franc français. On a galéré", rigole la Belge. Ce samedi 1er janvier 2022, on va fêter les 20 ans de la monnaie unique. La fin d'un casse-tête pour de nombreux frontaliers dans le Nord-Pas-de-Calais.

Des souvenirs de passage à la caisse beaucoup plus longs qu'aujourd'hui

En face de Dorothée, son amie Martine sirote un café, avec des souvenirs d'il y a 20 ans. "Il fallait calculer les prix parce que vos prix en grande surface, en France sont beaucoup moins cher que chez nous en Belgique. Donc il fallait réfléchir à tout". A tel point que cette situation lui a causé quelques maux de tête par le passé : "Quand je rentrais chez moi je disais ouf ! Surtout par soulagement", en rigole aujourd'hui la sexagénaire.

Du coup, pour éviter ça, la Belge avait une astuce quand elle allait faire ses courses de l'autre côté de la frontière. "Je demandais à une caissière de faire la conversion en francs. Je lui tendais mon porte-monnaie et elle prenait ce qu'il lui fallait pour régler tout ça", sourit celle qui finit son café en terrasse. Au contraire, une autre de ses compatriotes était plus en phase : "J'avais, moi aussi, deux porte-monnaie, pour les deux devises. Mais on avait un peu tous l'habitude de faire la conversion", explique-t-elle.

Des galères aussi quand l'euro est arrivé

L'euro est mis en circulation à partir du 1er janvier 2002. Une révolution pour Français, et Belges qui devaient auparavant faire la transaction. Mais il a fallu plusieurs mois pour s'adapter. "Je demandais à une amie de m'aider pour faire la conversion. Puis je me mettais à mon bureau, avec mes billets autour de moi, comme une petite qui doit apprendre une leçon, puis je faisais patiemment l'opération", raconte Martine. "J'ai bien mis plusieurs semaines pour m'adapter. Même encore aujourd'hui, certains galèrent puisqu'il en sont encore à se référer au franc belge."