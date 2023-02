Vingt-cinq caméras de vidéoprotection seront opérationnelles fin février à Salouël

En novembre dernier, le conseil municipal de Salouël a décidé d'installer des caméras de vidéoprotection. Le maire a constaté une recrudescence de la délinquance et veut protéger les habitants. "Les gens jettent beaucoup de déchets, ça commence un peu à déborder sur la commune. Il y a aussi des vols sur les voitures, ou des vols de voiture, donc on espère qu'avec ce genre de protection on pourra les limiter."

Les images ne seront regardées qu'en cas d'incivilité

Franck Darragon veut rassurer ses administrés, "il ne s'agit pas de les surveiller, il n'y aura pas quelqu'un derrière les caméras 24h/24. On ne regardera les images que si on nous le demande."

Cinq personnes pourront avoir accès à ces images, le maire, son adjoint, la secrétaire générale et les deux policiers municipaux. Les images seront gardées quinze jours et seront ensuite détruites.

Vingt-cinq caméras sont installées dans toute la commune de Salouël © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Le dispositif coûte 225.000€

Ces 225.000€ sont financés par le département, par la FDE, la Fédération Départemental de l'Energie de la Somme, et à 20% par la municipalité. Les vingt-cinq caméras sont installées aux entrées et sorties de la ville, sur le terrain de foot, en face du CHU, sur les lieux de dépôts de tri, ou encore sur l'école et les crèches de Salouël. "Le choix de ces lieux ont été travaillé avec la police municipale et nationale" assure le maire.

Le maire insiste sur le fait que ces caméras ne serviront pas à espionner les habitants © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Une réunion publique sera organisée fin février pour informer et rassurer les habitants précise le maire. Il souhaite montrer à quoi rassembleront les images.