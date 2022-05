Vingt-cinq nouveaux policiers municipaux viennent grossir les rangs à Toulouse

C'est sur la très protocolaire "Marche du soldat Bruce", que le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta Simon et le préfet de la région Occitanie, Étienne Guyot se sont avancés dans la cour Henri IV du Capitole, pour rencontrer les renforts de la police municipale de Toulouse. 25 nouveaux policiers qui permettront notamment d'être davantage présents en dehors du centre-ville.

Dans le cadre du Contrat de sécurité intégrée (CSI), signé en 2020, la Ville avait promis 100 policiers municipaux en plus, elle en est maintenant à 50, avec la première vague de recrutement en 2021. De son côté, l'État doit apporter 111 policiers nationaux. Une centaine de caméras de surveillance ont aussi été promises par la mairie de Toulouse.

Jean-Luc Moudenc a rempli la moitié de son objectif de 100 nouveaux policiers municipaux avant la fin de son mandat © Radio France - Shannon Marini

Aux côtés du procureur et du préfet, Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse : "Le but que je poursuis, c'est de doubler le nombre de patrouilles de la police municipale dans les quartiers périphériques. La vérité c'est que dans le centre-ville c'est là où il y a le plus de fréquentation et de problèmes, c'est normal qu'il y ait un effort, mais pour autant, on ne veut pas délaisser les quartiers."

Sandie, 42 ans, fait partie de ces nouvelles recrues. Cette nouvelle brigadière-cheffe principale était agente de surveillance de la voie publique. Un changement de carrière qui allait de soi : "C'était une évidence pour moi, confie-t-elle, de continuer ma carrière et de pérenniser mon métier sur une ville comme Toulouse. C'est un choix et une vocation ce métier. La peur, nous l'avons tous, c'est ce qui nous protège, mais je suis plutôt dans un sentiment de contribuer au bon ordre de la communauté. J'ai un sentiment de fierté."

L'engagement de Sandie allait de soi, confie-t-elle © Radio France - Shannon Marini

Que ce soit dans les Izards, ou dans le Mirail, quartiers de "reconquête républicaine" selon le gouvernement, le renforcement des effectifs de police est efficace pour Étienne Guyot, le préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne "on voit des résultats en termes de délinquance ou cambriolage, mais nous devons continuer à travailler sur les violences intrafamiliales", reconnait-il. Avec le confinement, ces violences intrafamiliales ont en effet bondi de 30% en Haute-Garonne à la fin de l'année 2021.

Sept médailles de bronze ont été remises pour acte de courage et de dévouement © Radio France - Shannon Marini

Étienne Guyot a aussi profité de la cérémonie pour décorer sept policiers municipaux pour actes de courage et de dévouement lors d'interventions.