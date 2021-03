Vingt nouveaux véhicules pour les pompiers de Dordogne

Les pompiers de la Dordogne ont notamment reçu deux camions citernes ruraux légers et six ambulances

Les pompiers de la Dordogne ont reçu officiellement les clés de leurs nouveaux engins en début de semaine. Cet investissement mené en 2020 représente un coût de 3 millions d'euros. Un chiffre stable par rapport à l'an dernier. Car tous les ans, les pompiers renouvellent une partie de leur flotte.

Un investissement de 3 millions d'euros

En tout, ce sont vingt véhicules qui ont été remis officiellement aux sapeurs-pompiers du département sur le tarmac de l'aéroport de Périgueux. Trois millions d'euros ont été investis, comme chaque année, pour ce renouvellement. Et ce montant, il n'est pas question de le baisser les prochaines années estime Germinal Peiro, président du conseil départemental et président du conseil d'administration du SDIS.

Les pompiers sont désormais dotés d'un bras élévateur aérien en cours d'expérimentation, deux nouveaux camions citernes légers pour les casernes de Domme et d'Issigeac ou encore six nouvelles ambulances pour Périgueux, Bergerac, Sarlat, Terrasson, Excideuil et Montignac.

Une cellule pour recharger les bonbonnes d'oxygène

C'est un outil précieux tout neuf qui débarque chez les pompiers du Périgord : une cellule d'assistance respiratoire. Cette berce transportable partout dispose d'un stock d'air comprimé. Cette cellule d'assistance respiratoire est très pratique pendant les interventions : "Cela va nous permettre de regonfler les bouteilles d'air respirable que les pompiers utilisent quand ils sont en intervention pour se protéger des fumées toxiques" explique François Colomès, le directeur du SDIS 24. Il poursuit : "Cela permet d'assurer la protection des pompiers sur des feux importants comme un feu de parking souterrain par exemple". Les pompiers du département connaissaient déjà ce système :"Nous en avions une très vieille qui était sur le point de ne plus pouvoir partir en intervention"'.

Cette cellule permettra aux pompiers de remplir leurs bonbonnes d'oxygène © Radio France - Flavien Groyer

La berce sera transportable grâce à ce véhicule © Radio France - Flavien Groyer

Deux nouveaux camions citernes

Parmi les vingt nouveaux engins, les pompiers se sont vus doter de deux camions citernes ruraux légers. On est loin des gros camions rouges que l'on a l'habitude voir. Ils sont beaucoup plus petits mais plus maniables aussi.

Ils peuvent se déplacer sur tous les terrains mais leur rôle c'est surtout d'intervenir sur des lieux difficiles d'accès comme des bois mais aussi dans des villages aux rues étroites. C'est parfois le cas chez nous en Périgord comme l'explique François Colomès : "Ces deux véhicules nous permettent d'assurer la protection des sites patrimoniaux sensibles comme les bastides ou certains châteaux sur lesquels ont a de grandes difficultés d'accès". Les deux véhicules seront opérationnels dans les centres de secours de Domme et d'Issigeac.