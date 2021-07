Vingt nouvelles places créées au Centre d'accueil des demandeurs d'asile de Bourges

Le CADA (Centre d'accueil des demandeurs d'asile) de Bourges compte désormais 92 places. Vingt nouvelles viennent s'ajouter aux 72 déjà existantes avec la mise à disposition de sept logements, situés dans les quartiers Nord de la ville. Ces logements appartiennent au bailleur Val de Berry, qui a signé une convention avec l'association Saint-François, gestionnaire du CADA. Les premiers locataires devraient commencer à s'installer dans la semaine du 9 août.

Avant cela, le bâtiment a dû être réhabilité. Il était régulièrement squatté. Le directeur général de Val de Berry, Pascal Rigault, se félicite de cette opération : "On a tout refait à neuf, cet immeuble va retrouver sa fonction d'hébergement. Les demandeurs d'asile sont des publics avec lesquels on n'a quasiment aucun problème. Ce sont des gens qui ont risqué leur vie pour venir en France, leur but c'est de s'insérer".