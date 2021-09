Vingtième anniversaire d'AZF à Toulouse : toujours pas de cérémonie unitaire

Le 21 septembre prochain, pour le 20ème anniversaire de la catastrophe d'AZF à Toulouse, les cérémonies d'hommage seront comme toujours en ordre dispersé. Chacun dans son coin, les institutionnels, l'association des anciens salariés et celle des sinistrés. Rien ne semble pouvoir les réunir.

C'est une date que personne n'oublie à Toulouse. Mais, même pour les 20 ans de la plus grande catastrophe d'après-guerre en France, les cérémonies ne devraient pas déroger aux habitudes prises depuis deux décennies. D'un côté sur le site les institutionnels (mairie, Etat, région, département, etc) en présence en général de représentants de Total, l'association Mémoire et Solidarité qui regroupe d'anciens salariés d'AZF y participe aussi mais organise aussi son propre recueillement avant, enfin celle de l'association des sinistrés qui se retrouve chaque année au rond-point du 21-septembre, quartier Croix-de-Pierre.

Rancœurs éternelles

Toujours divisées sur les causes de l'explosion, les associations ne parviennent pas à trouver un consensus. Pour résumer le conflit qui oppose ces deux camps : les riverains ont toujours tenu Grande Paroisse (filiale de Total) pour responsable de l'explosion. Ils en ont, par extension, toujours voulu aux anciens salariés de vouloir maintenir l'activité sur site, et d'accepter de figurer aux côtés des représentants de Total lors des commémorations. Les anciens salariés ont eux toujours eu la dent dure envers l'association des sinistrés depuis qu'ils ont manifesté contre l'usine.

C'est dommageable pour l'Histoire. Ce n'est pas très beau de séparer les morts. Avoir une stèle avec seulement les victimes sur site, ça peut dépasser l'entendement. — Armand Cassé, ancien salarié, secrétaire du CE d'AZF, et co-fondateur de l'association Mémoire et Solidarité (dont il ne fait plus partie)

Sur les 31 morts de la catastrophe, les deux-tiers ont succombé sur le site de l'usine. La mairie de Toulouse qui travaille à un parcours de mémoire a également du mal à faire coopérer les deux parties. Même à quelques jours d'un anniversaire symbolique.