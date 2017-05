PHOTOS | La petite station-service indépendante de Vinsobres fête ses 80 ans

La station-service Torrent à Vinsobres, dans la Drôme, fête ses 80 ans ! Depuis 1937, elle accueille les automobilistes. Ses patrons, Roland et Marie-France Torrent en sont très fiers. Ils se sont battus pour que cette station indépendante reste ouverte et se modernise.

La petite station-service de Vinsobres dans la Drôme, au bord de la D 94, fête ses 80 ans ! Depuis 1937, elle accueille les automobilistes et leur vend du carburant.

La station-service de Vinsobres dans la Drôme dans les années 1940.

Une station-service familiale

Les patrons de cette petite station-service, Marie-France et Roland Torrent, en sont très fiers. Le père de Roland a acheté la station en 1963, alors que Roland avait dix ans.

La station-service et le garage Torrent dans les années 70.

"J'ai passé toute mon enfance dans le garage juste à côté de la station et je passe toujours ma vie ici" explique Roland Torrent. "Torrent, c'est une autorité à Vinsobres ; il faut que la station reste ouverte" explique avec le sourire Vincent, un client originaire de Vinsobres.

La station-service et le garage Torrent dans les années 60/70.

"Il ne vend pas que du carburant, il rend service et répare même les brouettes !"

Roland Torrent avec sa soeur et une amie lorsqu'ils étaient enfants.

"Ce qu'on aime c'est le contact avec les gens, les clients du coin sont devenus des amis avec le temps" expliquent Marie-France et Roland. "On a de très bonnes relations amicales avec des touristes aussi, des Normands mais aussi des Belges ou encore des Hollandais qui viennent au camping chaque année juste à côté de la station" raconte Marie-France.

"Cette station fait partie de ma vie, presque autant que ma femme !"

Une nécessité pour les habitants

Marie-France et Roland, propriétaires de la station-service indépendante Torrent, à Vinsobres dans la Drôme.

Le couple Torrent travaille tout le temps. "On est ouvert les jours fériés, le samedi et le dimanche matin" explique la patronne. "Je suis persuadé que notre station rend service aux automobilistes des environs et aussi à ceux de passage" explique Roland.

"C'est bien pratique parce que ce n'est pas loin" explique Maxime, un client. "C'est un peu plus cher mais on peut discuter et payer dans la boutique".

Des investissements importants

La station-service Torrent, à Vinsobres dans la Drôme, en 2017.

Pour maintenir leur station-service ouverte au fil des décennies, Marie-France et Roland se sont battus. Cela n'a pas été simple de payer les mises aux normes successives et surtout l'installation, l'an dernier, de caisses automatiques, des pompes 24h/24. "A notre âge, la banque ne voulait pas nous prêter assez" explique Roland.

"J'ai du casser mon plan d'épargne retraite pour équiper la station en caisses automatiques"

Les petites stations indépendantes deviennent de plus en plus rares mais celle de Vinsobres tient le coup. Marie-France et Roland ont bien fait d'investir, même si cela a été très stressant. "Grâce aux importants investissements et aux pompes automatiques on a doublé notre litrage par rapport à l'année précédente" explique Marie-France. Ils vendent donc près de deux fois plus de carburant.

Les Torrent espèrent pouvoir tenir la boutique le plus longtemps possible. "Je ne suis pas prêt pour la retraite, à rester assis sur mon canapé !" insiste Roland.

Maris-France et Roland ont deux filles qui ne souhaitent pas reprendre la station. Ils espèrent pouvoir, un jour, la revendre à quelqu'un qui, comme eux, a la sens du contact.