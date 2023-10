Violence dans les relations amoureuses chez les jeunes : un outil de prévention dévoilé à Belfort

La violence dans les fréquentations amoureuses chez les jeunes fait l'objet d'une journée d'étude pour les professionnels ce vendredi à Belfort, à l'initiative du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et de l'association Solidarités Femmes dans le Territoire de Belfort.

À cette occasion, un nouvel outil de prévention conçu au Québec sera présenté à des groupes d'élèves du lundi 9 au jeudi 12 octobre prochain à la maison de quartier Jean Jaurès à Belfort.

Une mini-série

Baptisé « Les couloirs de la violence amoureuse », il s'agit d'un ensemble de 8 petites salles obscures qui projettent de courtes vidéos, mettant en scène un jeune couple entretenant une relation toxique.

Jalousie, menace, chantage puis excuses et reconquête, chaque séquence illustre une des 4 étapes de la violence, décrypte Julie Menetré, de l'association Solidarités Femmes : « ça marche beaucoup par des messages, des insultes, beaucoup de jalousie. Pour eux [ les jeunes ] ce sont des preuves d'amour, pour nous ce sont des prémices de violence qui malheureusement risquent de faire des ravages à l'âge adulte. »

Les couloirs de la violence amoureuse mettent en scène une relation toxique. © Radio France - Natacha Kadur

Face à la demande croissante de jeunes femmes en détresse de plus en plus jeunes toquant à la porte de l'association, ses professionnels ont souhaité porter cet outil à la connaissance des professionnels mais aussi du public le plus large : « Plus on les sensibilise tôt, plus on se dit que la petite graine qu'on aura déposé sur ce temps-là fera chemin et qu'on jour dans la vie, jeune ou adulte, ils pourront se dire "Là, il se passe quelque chose qui n'est pas sain. Il faut peut-être qu'on en parle et qu'on agisse avant qu'il soit trop tard". » explique Stéphanie Thiriat, du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Territoire de Belfort.

« Les couloirs de la violence amoureuse » seront présentés à la maison de quartier Jean Jaurès de Belfort.