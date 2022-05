Violence dans les stades : la Fédération française de football adresse un courrier aux présidents de clubs

La FFF tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation des violences dans les stades et sur les terrains de football. Ce mercredi, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a envoyé un courrier à tous les présidents de club en France. L'objectif est de remobiliser les patrons des équipes de football, peu importe leur niveau, pour faire face à cette recrudescence d'incidents. Le texte en question, co-signé par Vincent Nolorgues, président de la Ligue de football amateur, est destiné à l'ensemble des acteurs du ballon rond, les joueurs, les arbitres mais aussi les parents et les spectateurs.

Après un passage revenant sur les conséquences du Covid-19 sur le football, le courrier dresse le constat d'une augmentation des violences verbales et physiques sur les terrains. Les deux responsables appellent les présidents de club à s'impliquer et de ne pas hésiter à se reposer sur les instances pour saisir les autorités administratives et judiciaires en cas d'incivilités. Ils rappellent l'importance de "mener à bien les auditions, instructions et mesures disciplinaires proportionnées à chaque type d'incident, que personne ne doit essayer de minimiser et encore moins de cautionner".

Appel à déclencher les procédures disciplinaires

Avec ce courrier, les présidents de la FFF et de la LFA s'adressent principalement aux clubs des petits championnats départementaux, qui sont les principaux concernés par ces violences. Dans ce texte, il est rappelé que ces procédures peuvent "permettre de prévenir les situations les plus à risque ou aboutir à des sanctions complémentaires à l'encontre des coupables". Le texte souligne particulièrement la situation des arbitres, les plus concernés par les intimidations qui débutent par "des contestations verbales et s'achèvent par des coups".

"Ces procédures ne peuvent fonctionner sans votre concours", écrivent les deux signataires du texte. "Vos signalements, vos alertes et vos témoignages sont déterminants pour anticiper, mesurer, et réparer ces incidents". En avril dernier par exemple, le club de Boulogne-Billancourt avait dû suspendre ses entraînements en raison du comportement violent de certains parents. L'incident de trop a été causé par un parent insultant copieusement l'entraîneur du club des moins de 15 ans en plein match parce que son fils était remplaçant.

"Mission éducative et citoyenne"

Outre cet aspect répressif, le courrier veut rappeler l'importance du rôle des clubs "de contribuer à la mission éducative et citoyenne", notamment pour les licenciés les plus jeunes. Noël Le Graët et Vincent Nolorgues insistent sur la responsabilité des présidents de clubs à "sensibilier les partenaires, les supporters, les parents et tous les acteurs du jeu sur l'importance d'une attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances". "La passion qui nous anime tous ne peut se conjuguer avec la violence et la haine", écrivent-ils, conscients que ceci est une "mission difficile, une charge supplémentaire, mais absolument nécessaires".

Les deux responsables rappellent aux présidents de clubs que par "cet engagement, vous êtes et resterez des acteurs de la cohésion sociale qui contribuez à réduire les inégalités et à contenir ces incivilités". Le courrier se conclut par : "Ensemble, préservons ce patrimoine qu'est notre football".