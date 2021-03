Violences entre bandes rivales : Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti réunissent préfets et maires

Après les bagarres mortelles qui ont eu lieu en Ile-de-France, les ministres Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti réunissent ce lundi à midi les préfets, les procureurs mais aussi les recteurs des départements d'Île-de-France. Cet après-midi, le préfet de l'Essonne rencontrera des maires.

Pour parler du problème des violences entre bandes rivales et trouver des solutions, plusieurs réunions en visoconférence sont organisées ce lundi.

Cet après-midi, une réunion locale est organisée à la préfecture de l'Essonne, a appris franceinfo de sources concordantes. Le préfet invite les maires "des communes concernées", notamment ceux de Boussy et de Dourdan, pour tenter de trouver des réponses, après les bagarres mortelles qui ont marqué l'Ile-de-France ces derniers jours.

Une rentrée scolaire sous surveillance renforcée en Essonne

La police est présente aux abords des collèges de Boussy-Saint-Antoine, de Saint-Chéron et de Dourdan ce lundi matin. Il y a aussi des policiers près des écoles primaires où des frères et sœurs des victimes ou des jeunes mis en cause sont scolarisés, a appris franceinfo auprès de plusieurs élus locaux.

Des "personnels écoutants" seront présents au collège Auvray de Dourdan, celui où était scolarisée la collégienne de 14 ans tuée à Saint-Chéron, indique le rectorat de Versailles.

Des représentants du rectorat seront également présents dans l'autre collège de Dourdan et au collège de Saint-Chéron pour évaluer la situation et les éventuels besoins d'accompagnement.