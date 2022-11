Une Maison des femmes inaugurée à Grenoble pour "un accompagnement global" des victimes de violences

C'est une nouvelle structure d'accueil dans le tissu d'acteurs qui luttent contre les violences faites aux femmes dans la métropole grenobloise. Une Maison des femmes, adossée au CHU de Grenoble, vient d'être inaugurée ce vendredi 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Un lieu, ouvert au début du mois, qui doit permettre d'offrir un accompagnement global sur les conséquences des violences sur la santé des victimes.

Ce projet est mené depuis près de trois ans par la gynécologue Camille Lesne et il est inspiré d'autres Maisons des femmes qui existent en France, et notamment en Seine-Saint-Denis. Et tout est parti d'un constat : "A partir du moment où on a commencé à dépister de manière systématique les antécédents de violence ou les violences présentes chez les patientes qu'on voyait en consultation, on était démunis en tant que gynécologues pour les prendre en charge", explique-t-elle.

"On ne savait pas où les adresser, on avait pas la possibilité sur une consultation classique de 20 minutes de s'occuper de manière globale de ces patientes."

Cette Maison des femmes doit donc permettre d'offrir des prises en charge plus adaptées et pluridisciplinaires. "On est plus d'une vingtaine de professionnels à y travailler : il y a des médecins, des psychiatres, des addictologues, des sages-femmes, des infirmières, des travailleuses sociales", détaille encore Camille Lesne. L'objectif n'est pas de faire de l'hébergement d'urgence, mais de proposer un "accompagnement sur les conséquences sur le moyen et long terme sur la santé."

Sur les premières semaines d'ouverture, les premières prises en charge ont été nombreuses. "On ne s'attendait pas à voir autant de patientes, confie Camille Lesne, certains spécialistes sont débordés." Pour joindre la maison des femmes, il faut appeler le 04.76.76.68.00 ou écrire à l'adresse maisondesfemmes@chu-grenoble.fr

Une meilleure prise en charge des faits de violences intrafamiliales par la justice

Dans le même temps, le préfet de l'Isère, le Procureur de la République et la nouvelle déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, ont dressé un bilan d'étape après la signature en début d'année d'un protocole sur la question de la prise en charge des faits de violences intrafamiliales. Premier enseignement : les faits de violences intrafamiliales qui arrivent devant la justice sont en augmentation. Au tribunal de Grenoble, il y a environ 350 comparution immédiates par an. En 4 ans, de 2018 à 2022, la part des violences conjugales dans ces procès est passée de 5% à 13%.

La tendance est la même au niveau national : ces contentieux sont en augmentation de 30%, pas parce que les faits sont plus nombreux, mais parce qu'ils sont plus souvent révélés. Et si la prise en charge des femmes victimes est évidemment essentielle et prioritaire, les autorités iséroises plaident aussi pour une prise en charge des auteurs de violences conjugales au travers de stages. Une quanrantaine d'hommes ont déjà suivi un stage en Isère. Et le taux de récidive est très faible.