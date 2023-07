Violences à Marseille : 65 interpellations après une 3e nuit de tensions

Marseille se réveille une nouvelle fois en constatant les dégâts ce dimanche matin. Une troisième nuit de violences, et même si la soirée a été "plus calme" que la précédente, la Canebière porte les traces des face à face entre des groupes de jeunes et les forces de l'ordre.

ⓘ Publicité

Abribus brisés, quelques commerces de nouveau pillés... 65 personnes ont été interpellées selon le dernier bilan policier, dont des individus qui tentaient des pillages dans des commerces, par exemple un tabac du Cours Julien. Le Centre-Bourse a été forcé, des groupes ont également circulé dans le secteur de la Porte d'Aix.

Des accrochages ont aussi eu lieu dans le 14 e arrondissement, secteur Busserine/Merlan. Une concession Volswagen a été pillée dans le 14e arrondissement.