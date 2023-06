Violences à Pau : la circulation des bus Idelis interrompue ce soir dans toute l'agglomération

Au lendemain des violences dans l'agglomération de Pau dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin , la préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce prendre des mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent les nuits suivantes. Ce jeudi soir, des incidents ont eu lieu dans les quartiers Saragosse et Ousse-des-Bois, mais aussi à Billère et Jurançon.

Aucun bus Idelis ne circulera après 21h

En accord avec la Ville de Pau, le préfet Julien Charles a ainsi pris la décision d'interrompre la circulation des bus Idelis en soirée dans toute l'agglomération. Tout le réseau Idelis sera stoppé ce vendredi soir, à partir de 21h. Par ailleurs, la circulation de certaines lignes reste perturbée ce vendredi suite aux incidents de la nuit. Quelques instants plus tard, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé à ce que toutes les communes de France interrompent l'intégralité de leurs réseaux de bus dès 21h.

La préfecture interdit également pour tout le week-end l'achat, la vente, la détention et l'utilisation de matériel pour les feux d'artifices, ou les pétards. La vente de carburants à des fins autres que pour remplir une voiture est elle aussi interdite, pour éviter la fabrication d'explosifs. Il est donc interdit de remplir et de transporter des jerricans d'essence par exemple. Le préfet précise que des contrôle seront prévus pour veiller à l'exécution de l'arrêté.

"Il faut que ces violences cessent, il faut que le calme revienne"

"On va se programmer toute la journée avec les différents services pour être en mesure de tenir dans la durée, sur plusieurs jours s'il le faut " a déclaré Julien Charles, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en visite au bureau de police et au centre social du Hameau, deux des cibles des violences quartier Saragosse et Ousse-des-Bois. "On est en relation avec la ville de Pau pour faire cesser la circulation des bus dans la soirée pour qu'ils ne prennent pas le moindre risque". Dans la matinée, le préfet s'est également rendu à la médiathèque de Billère, pour là aussi constater les dégâts.