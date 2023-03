Violences à Rennes : "Les gens ont le sentiment qu'il n'y a que ça qui marche", selon l'Union Pirate

Après le passage en force par le 49.3 de la réforme des retraites au Parlement en début de semaine, la colère a basculé dans la violence. Partout en France, la plupart des rassemblements de ce jeudi 23 mars ont été émaillés par des affrontements et des dégradations. À Saint-Brieuc, des manifestants ont visé la préfecture. À Lorient, c'est le commissariat qui a été pris pour cible. À Rennes, une agence immobilière a été pillée, son mobilier incendié, même tarif pour une voiture garée sur le trajet de la manifestation. Des violences que le syndicat étudiant Union Pirate ne soutient pas, mais son représentant Nathan Guillemot ne les dénoncent pas non plus pour autant. Il était l'invité de France Bleu Armorique, ce vendredi 24 mars.

France Bleu Armorique : On s'est approché ce jeudi du record de la mobilisation du 7 mars, où l'intersyndicale avait compté 40 000 personnes à Rennes. C'est un succès pour vous cet acte 9 ?

Nathan Guillemot : Oui, bien sûr, Surtout qu'avoir un rebond aussi fort, ce n'était pas gagné. Il y a toujours de l'espoir, sinon il n'y aurait personne dans les rues, c'est évident. Mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de colère. Et c'est aussi ça qui pousse les gens à se mobiliser. On sait que depuis le début, il y a beaucoup de résignation. Mais en attendant, les gens se mobilisent quand même aussi pour montrer qu'on n'abandonnera pas et qu'il y a encore de la colère. Et les propos qu'on entend ces derniers jours ne vont pas faire retomber les choses, au contraire.

Est-ce que, comme l'ensemble du cortège intersyndical, vos rangs ont grossi par rapport à la mobilisation du 15 mars ?

Oui, je pense qu'il y a un avant et un après 49.3. C'est quelque chose qui a énormément frappé les gens, qui a choqué. Et la méthode de passage en force, ç'a encore plus poussé les gens à se mobiliser.

La manifestation s'est terminée dans la violence avec des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, vous soutenez ou vous dénoncez ces violences ?

Je ne sais pas si je soutiens ou je dénonce et je pense que ce n'est pas ma parole qui va changer grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Depuis des mois, les syndicats disent qu'à un moment donné, si vous n'écoutez pas, ça va finir dans la violence. Pourquoi ? Parce qu'il y a un précédent qui est le mouvement des gilets jaunes. On entend de plus en plus de la part des manifestants, que les manifestations pacifiques, ça ne sert à rien, personne n'écoute. Donc à un moment donné, il n'y a que ça qui marche. Donc moi, je ne dénonce pas. Je pense que ça ne change rien à ce qui va se passer. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens ont le sentiment qu'il n'y a que ça qui marche. Et ça, c'est un gros échec du gouvernement.