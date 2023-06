Violences après la mort de Nahel : le maire de Garges-lès-Gonesse plaide pour un couvre-feu en Île-de-France

Après les violences urbaines survenues dans la nuit de mercredi à jeudi, le maire de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) Benoît Jimenez plaide auprès de France Inter pour la mise en place "d'un couvre-feu, au moins en Île-de-France". Sa mairie a été incendiée et l'intérieur du bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée, a été totalement détruit.

L'élu UDI assure avoir été contacté spontanément par la Première ministre Elisabeth Borne à la suite de ces incidents. Il lui a alors transmis "sa préconisation au moins pour aujourd'hui et demain", d'un couvre-feu qui peut faire partie "des solutions qui pourraient un peu apaiser tout le monde" selon Benoît Jimenez.

Face à ces violences, l'élu appelle en effet à la mobilisation de toutes et tous. "Il serait nécessaire de faire le maximum pour que le retour au calme puisse avoir lieu le plus rapidement possible", lance-t-il. Le maire de Garges-lès-Gonesse en appelle également "à la responsabilité de chacun pour faire en sorte d'apaiser la situation".