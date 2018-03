Après les accusations d'agressions sexuelles et de violences entre enfants au Centre départemental de l'enfance d'Eysines, un audit a été réalisé. Ses conclusions ont été présentées jeudi par le département de la Gironde, à la direction de la structure ainsi qu'aux salariés.

Eysines, France

C'était il y a presque un an. En avril 2017, dix salariés du Centre départemental de l’enfance et de la famille à Eysines dénonçaient dans une lettre ouverte, la "violence omniprésente" qui régnait dans l'établissement. Les agents du CDEF évoquaient des violences envers le personnel mais aussi entre les enfants accueillis dans le centre . Ils évoquaient alors des agressions physiques, des fugues, et des menaces entre enfants qui se multipliaient. Certains d'entre eux auraient même été victimes de viols.

Depuis, sept de ces salariés ont été poursuivis et condamnés en conseil de discipline pour avoir dénoncé publiquement ces faits. Autre conséquence : le département de la Gironde, qui gère la structure, a commandé un audit pour déterminer ce qui devait être amélioré sur le site d'Eysines, tant pour les salariés que pour les mineurs accueillis (environ 200). Les résultats de cet audit ont été présentés jeudi à la direction et aux agents de la structure.

Parmi les pistes envisagées : un suivi obligatoire des agents par un psychologue une à deux fois par mois

L'une des préconisations de cet audit est de proposer aux agents "une supervision", c'est à dire un suivi obligatoire, une à deux fois par mois par un psychologue. Emmanuelle Ajon, vice présidente du département chargée de la protection de l'enfance, souhaite inclure les salariés dans cette démarche : "Nous allons passer un appel d'offre pour trouver un cabinet spécialisé susceptible de travailler dans la structure en immersion avec les salariés. Nous souhaiterions que ces rendez-vous avec un psychologue soit obligatoire, une à deux fois par mois, pour que les salariés puissent dire là j'étais en difficulté et comment réagir face à ça, et ce n'est pas une faiblesse que de voir un psychologue mais reconnaître que l'on fait _un métier qui a une forte pénibilité émotionnelle_."

La vice-présidente du département souhaite également que le CDEF d'Eysines se recentre sur sa mission principale qui est l'accueil d'urgence des enfants et adolescents en difficultés. Elle précise également que l'audit souligne les "grandes compétences internes" des équipes de la structure. Du côté des salariés justement, la pression est loin d'être retombée. Aucun de ceux contactés par France Bleu Gironde n'acceptera d'ailleurs de témoigner publiquement. Mais tous décrivent une atmosphère de travail très pesante, un éclatement des équipes, et des mobilités imposées.