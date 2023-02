Violences : bientôt un lieu spécifique pour recueillir la parole des enfants à l'hôpital Nord Franche-Comté

Après la libération de la parole des femmes, celle des enfants. Un lieu pour les écouter, les laisser s'exprimer, les mettre à l'aise, va ouvrir d'ici quelques mois à l'hôpital Nord Franche-Comté, à Trévenans. C'est même la secrétaire d'Etat chargée de l'enfance, Charlotte Caubel, qui en a fait l'annonce, lors de sa visite à Belfort, ce vendredi 24 février. Une UAPED (Unité d'accueil pédiatrique enfants en danger), comme cela existe déjà dans 64 départements français. Un dispositif que le gouvernement souhaite déployer sur l'ensemble du territoire.

ⓘ Publicité

Sortir des institutions judiciaires

Concrètement, dans le service pédiatrique de l'hôpital, une salle sera dédiée. "C'est complémentaire de la salle Mélanie par exemple, qui existe déjà en gendarmerie. Là, on sort carrément des institutions judiciaires", précise la membre du gouvernement. "Les enfants les plus timides, les plus traumatisés, les familles les plus perturbées pourront être entendues dans un tout autre environnement", rajoute Charlotte Caubel. Un lieu où les médecins, les enquêteurs, les psychologues travailleront ensemble. "Ils pourront ainsi mieux évaluer la situation, définir l'accompagnement nécessaire pour protéger l'enfant" développe encore la secrétaire d'Etat.