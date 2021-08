Landes : gendarmerie et office du tourisme luttent contre les violences conjugales pendant les vacances

"Les violences ne prennent pas de vacances". Tel est le slogan d'une campagne de lutte contre les violences conjugales lancée par la gendarmerie des Landes. La compagnie de Parentis-en-Born s'associe à l'Office du tourisme des Grands Lacs pour faire de la prévention pendant l'été.

Des cartes de visite et des flyers avec les numéros d'urgence sont disposés dans tous les offices du tourisme de Biscarrosse. On y trouve le 3919, le numéro national, et les numéros des associations locales d'aide aux victimes.

Se rapprocher des victimes

"Les violences conjugales ne s'arrêtent pas brusquement pendant les vacances", insiste Yasmina Tadlaoui, la commandante de la compagnie de gendarmerie de Parentis-en-Born. Pour informer sur ces violences, il faut être présent dans les endroits où se rendent les vacanciers, et donc potentiellement les victimes. "Comme à l'Office du tourisme, on y passe souvent pour se renseigner quand on arrive en vacances", explique la cheffe d'escadron qui a eu l'idée d'y déposer les flyers.

"On s'est dit que ça permettrait à ces personnes d'avoir accès à l'information dans un autre endroit, où elles seraient seules, sans la présence de leur conjoint ou de leur conjointe. Des informations qu'elles ne trouveraient peut-être pas dans leur vie quotidienne", poursuit-elle.

Des flyers en libre-service pour tous

La responsable d'accueil de l'Office du tourisme des Grands Lacs, Catherine Millon, a placé les dépliants en libre-service sur les présentoirs. Ils sont mis en évidence, juste à côté de ceux sur les loisirs. "En fait, c'est rendre visible ce message, le faire passer. On s'engage pour la sécurité de tous aux côtés des gendarmes, on ne veut rien laisser passer, assure-t-elle. On espère que ça servira à quelqu'un. Si c'est le cas, on aura fait notre travail de relai."

Ces flyers s'adressent à tous les visiteurs, les victimes comme ceux qui peuvent leur venir en aide. "On a peut-être des témoins qui ne sont pas des voisins ou de la famille, qui n'ont pas cette pression pour garder le silence et qui peuvent donner l'alerte", précise la commandante Tadlaoui.

À terme, la gendarmerie des Landes aimerait également s'associer à l'hôtellerie de plein air, notamment aux campings.

Numéros d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez appeler le 3919, la ligne d’écoute nationale d’information et d’orientation pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.

L'Association départementale d'aide aux victimes et de médiation des Landes (Adavem JP 40) : 05 58 06 02 02.

Le référent violences conjugales au Centre d’information sur les droits des femmes et des familles des Landes (CIDFF) : 05 58 46 41 43.