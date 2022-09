Violences conjugales : 3 ans après le Grenelle, des progrès mais encore beaucoup de travail

A l'occasion du 3ème anniversaire du Grenelle des violences conjugales, nous avons pu nous rendre dans 2 services essentiels : un centre d'urgence pour l'hébergement et l'accueil de jour des victimes, mais aussi un centre d'accueil pour les auteurs de violences.

Le lieu, sécurisé, est, pour certaines victimes un repère, une maison. 15 places en hébergement collectif pour accueillir parfois des femmes seules, parfois avec leurs enfants. L'association qui s'en occupe dispose aussi de 12 places supplémentaires dans des habitats "diffus" répartis sur toute l'agglomération. Un endroit où la gestion de ces cas difficiles bénéficie d'un réseau de compétences, médicales, juridiques, administratives ou sociales pour accompagner au mieux les personnes accueillies.

Un salon commun se trouve au sein du centre d'accueil pour les femmes et les familles hébergées © Radio France - Johan Gand

Sans surprise, essentiellement des femmes. D'après les statistiques, ce sont elles qui sont victimes à 92% de ces violences conjugales. Même si les schémas semblent se répéter inlassablement, les professionnels notent aussi des évolutions, une plus grande prise en compte de la parité hommes-femmes chez les plus jeunes. D'ailleurs les membres de l'association interviennent aussi dans les milieux scolaires pour sensibiliser au plus tôt à ces problématiques.

L'hébergement d'urgence a vu le jour en 2007, l'accueil de jour en 2014. Au départ les victimes étaient accueillies 2 mois, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de limite fixée, même si les membres de l'association notent que plus le séjour en hébergement d'urgence est long, plus le retour à la vie "normale" peut être difficile.

Parmi les victimes accueillies depuis 2014, une femme a accepté de nous parler de son vécu, de la difficulté à frapper à la première porte mais aussi du soulagement de trouver enfin écoute et conseil.

Des avancées mais toujours beaucoup de travail

Parmi les apports de ce Grenelle des violences conjugales, une meilleure écoute, notamment dans les commissariats ou gendarmeries, une meilleure prise en charge avec un millier de places d'urgence créées depuis. Finies les mains courantes qui étaient souvent utilisées lorsqu'une femme venait signaler des faits, aujourd'hui c'est une procédure à chaque signalement et même lorsqu'il n'y a pas de dépôt de plainte précise François Pérain, procureur de la République de Nancy.

Anne Carli, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle et François Pérain, procureur de la République de Nancy ont mis en avant les apports de ce Grenelle. © Radio France - Johan Gand

Pour lui l'augmentation des plaintes est liée à ces avancées, car cela a permis de libérer la parole et de faciliter les démarches.

Pour les mesures "préventives", des bracelets anti-rapprochement avec géolocalisation ont été mis en place ainsi que des téléphones d'urgence pour les femmes qui se sentent menacées.

Autre évolution, la création de 30 centres CPCA, pour la prise en charge des auteurs de violences conjugales. 60% des 220 personnes accueillies à Nancy par l'association Terres à vivre depuis l'ouverture du centre en octobre 2020 l'ont été "sous main de la justice". Il s'agit de personnes condamnées qui ont eu une obligation de suivre une thérapie.

Entre 24 et 30% viennent spontanément, souvent des personnes de moins de 30/40 ans souligne Elisabeth Perry qui dirige le structure nancéienne, qui a aussi une antenne dans les Vosges et qui prévoit d'en ouvrir une prochainement dans la Meuse. Une différence générationnelle qui représente une vraie évolution de société pour la responsable associative.

Elle note aussi une très grande variété sociale dans le profil de ces auteurs de violence. Souvent réduites à la difficulté sociale, les violences conjugales touchent une très grande partie de la société, puisque selon les chiffres, une femme sur 10 en est ou en a été victime.