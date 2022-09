Violences conjugales : A Dijon, l'association Amis' Mots propose une formation pour se reconstruire

Comment se reconstruire après des violences conjugales? À Dijon, l'association Amis' Mots organise des formations, notamment pour les femmes victimes de violences intrafamiliales. Sa présidente est notre invitée ce matin.

Sylvie Verquère, le but premier de votre association, c'est l'apprentissage des langues, que ce soit le français pour des étrangers ou de langues étrangères pour les Français. Comment ça vous a amené à proposer des formations à destination des femmes ?

On s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin et on a étendu. On fait de la formation pour proposer quelque chose de pluridisciplinaire. Et le public, ce sont les femmes éloignées de l'emploi et toute femme, je dirais jeune ou moins jeune, qui ont besoin de reconstruire un projet professionnel.

Et donc parmi ces femmes qui suivent cette formation qui s'appelle Start again. Et il y a des femmes victimes de violences conjugales, de violences familiales. En quoi ça les aide, cette formation ?

Eh bien, ça les aide à se reconstruire, à construire un nouveau projet professionnel. Parce que, bien souvent, elles ont eu à régler un certain nombre de choses extrêmement difficiles à vivre. Et à un moment donné, elles doivent repenser leur projet, et parfois, pour certaines d'entre elles, gagner leur vie alors qu'elles sont éloignées de l'emploi. Et donc, cette formation vise à se redonner confiance, à réapprendre à apprendre dans des matières parfois fondamentales comme le français ou les maths. Il y a aussi le développement personnel et le coaching individuel, pour les aider justement à se refaire confiance et à se redécouvrir à travers des apprentissages qu'elles vont utiliser d'ailleurs dans le cadre de cette formation qui vise également la dynamique de groupe et qui propose à mi parcours, puisque cette formation dure douze semaines, de faire un projet collectif et de travailler tous ensemble sur un projet qu'elles vont mener jusqu'à la fin de la formation.

Comment ces femmes victimes de violences sont amenées à pousser la porte de votre association ? Ce sont d'autres associations qui les redirigent vers vous ?

Oui, tout-à-fait. Et donc les prescripteurs sont nombreux. Il y a Pôle emploi bien sûr, les missions locales. Mais il y a aussi Solidarité Femmes, par exemple, qui nous envoie régulièrement des femmes. On les rencontre et ensuite on leur explique la formation. Et pour vous dire, il y a deux sessions qui vont bientôt démarrer dans quinze jours. Cinq d'entre elles sont issues de Solidarités femmes.

On est allés faire un tour ce matin sur France Bleu Bourgogne à la MPS, la maison de protection des familles de la gendarmerie. Est ce que vous avez l'impression que l'accueil des femmes victimes de violences conjugales s'améliore en Côte d'Or en ce moment?

Je pense, oui. Il y a des efforts qui sont faits et globalement on les aide. Et il y a plusieurs associations, il y a les services de l'Etat etc., qui essayent de vraiment les aider à s'en sortir. Donc effectivement je pense qu'elles sont de mieux en mieux accompagnées.

Qu'est ce qui manque encore aujourd'hui d'après vous? Et d'après les femmes que vous pouvez rencontrer en formation ?

C'est une question difficile. Je pense que il faut vraiment prendre la personne dans sa globalité et voir l'ensemble de ces problèmes. Ils sont parfois multiples et c'est difficile de coordonner différents services. Nous, on essaie de le faire justement dans cette formation puisque le développement personnel, le coaching, c'est vraiment quelque chose dont elles ont besoin. Et et après cette formation qui dure quand même douze semaines, c'est un temps, c'est une sorte de sas. On parle souvent de tremplin aussi pour elles. Et pendant ce temps, les femmes qui sont ensemble, peuvent se retrouver, parler de leurs problèmes, échanger. Il y a une sorte de solidarité entre elles aussi.