Violences conjugales : dans la Vienne, de nouveaux dispositifs mis en place par la préfecture

La préfecture de la Vienne a dévoilé ce lundi 23 novembre, les différentes mesures mises en place un peu plus d'un an après le grenelle des violences conjugales. Des mesures qui concernent aussi bien les plus grandes communes du département que les zones rurales.

Alors que le nombre de plaintes et de signalements de faits de violences conjugales a nettement augmenté par rapport à l'an dernier, la préfecture de la Vienne présente ce lundi 23 novembre l'ensemble des nouveaux dispositifs mis en place pour soutenir et accueillir les victimes.

Les autorités expliquent avoir ouvert vingt places d'hébergements supplémentaires dans la Vienne et proposer plus de moyens pour les associations. Pour agir aux côtés des victimes, partout dans le département et pas uniquement dans les villes un point d'écoute voit le jour à Montmorillon. Par ailleurs, le premier centre de suivi des conjoints violents ouvre à Limoges et l'étendue de "son offre couvrira le département de la Vienne".

Le numéro d'appel gratuit si vous êtes victimes ou témoins de ces violences, le 3919.