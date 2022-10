Violences conjugales : Élisabeth Doineau soutient un texte de loi pour créer une aide financière d'urgence

C'est une mesure très attendue par les associations qui luttent contre les violences conjugales : aujourd'hui, de nombreuses victimes ont du mal à quitter leur domicile parce qu'elles subissent souvent une pression économique de la part de leur conjoint. Elles n'ont parfois pas accès à leur compte bancaire, même si elles travaillent, et n'ont pas de carte bleue. Dans cette situation, quitter un conjoint violent signifie souvent se retrouver sans ressource financière. Pour pallier ces difficultés, la sénatrice centriste Valérie Létard présente une proposition de loi qui vise à créer une aide financière d'urgence. Le texte, soutenu par la sénatrice centriste de la Mayenne, Élisabeth Doineau, est examiné ce jeudi 20 octobre par le Sénat.

ⓘ Publicité

"Ne pas avoir de moyens économiques pour fuir le domicile conjugal"

Le texte de loi vise à débloquer l'équivalent d'un RSA pendant trois mois pour les victimes qui déposent plainte ou qui font la demande d'une ordonnance de protection. Souvent, elles se retrouvent sans ressource financière au moment de quitter le domicile conjugal et un conjoint violent. Certaines victimes font donc marche arrière et restent vivre avec leur bourreau. Il est donc urgent de mettre en place cette mesure, selon Elisabeth Doineau, la sénatrice de la Mayenne, qui soutient cette proposition de loi. "Moi-même sur le terrain, j'ai pu constater que le fait de ne pas avoir de moyens économiques pour fuir le domicile conjugal, c'était un véritable parcours du combattant pour les victimes de violences conjugales", affirme la parlementaire centriste, qui s'entretient régulièrement avec les "intervenantes en travail social qui sont auprès de la gendarmerie et de la police en Mayenne".

"Ce sont des victimes qui vont renoncer tout simplement à partir, parce que c'est aussi une pression qui est exercée par le conjoint. C'est aussi parfois des victimes qui partent du domicile conjugal sans rien, mais qui y reviennent, faute de pouvoir vivre avec leurs enfants qui les accompagnent", souligne Élisabeth Doineau.

Cette proposition de loi répond totalement aux besoins identifiés.

Élisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne

Le texte de loi prévoit de débloquer l'aide sous 48 heures et de la verser par l'intermédiaire des Caisses d'Allocations Familiales (CAF). "C'est un prêt qui va permettre de combler ce temps pour obtenir soit le RSA ou une prestation qui puisse permettre aux personnes de vivre dignement dans cette période-là. En fait, il faut souvent deux ou trois mois pour obtenir ne serait-ce que le RSA ou pour obtenir même des aides au logement", décrit Élisabeth Doineau.

La sénatrice de la Mayenne est confiante concernant l'adoption de cette proposition de loi, "qui fait l'unanimité". "Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait d'opposition à cette proposition. Je pense même que le gouvernement regarde cette initiative avec bienveillance. Et je pense que nous aurons dans les prochains mois la possibilité de porter cette proposition de loi à l'Assemblée nationale et de la voir également votée", affirme-t-elle.